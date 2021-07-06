Roberto Carlos exalta performances de Luke Shaw na Inglaterra

Crédito: Luke Shaw tem sido um dos destaques do time de Gareth Southgate (ALBERTO LINGRIA / POOL / AFP

Roberto Carlos, histórico lateral esquerdo do Brasil e campeão do mundo em 2002, elogiou as atuações de Luke Shaw com a camisa da Inglaterra. Em entrevista à "PA Media", o ex-jogador afirmou que o atleta do Manchester United pode vir a ser um dos melhores do mundo.- Você vê que ele está muito motivado. Ele está melhorando e tem sido peça importante da Inglaterra. Shaw tem tudo para chegar ao topo. Ele é o lateral esquerdo da seleção e isso já diz tudo.

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No entanto, o brasileiro preferiu não entrar em comparações com relação ao seu antigo estilo de jogo.

- São dois períodos de futebol completamente diferentes. Eu tive o meu tempo e ele está tendo o dele agora. Shaw tem força e desejo de vencer como eu tinha.