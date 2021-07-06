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futebol

Roberto Carlos exalta performances de Luke Shaw na Inglaterra

Lateral esquerdo do Manchester United é chamado de Shawberto Carlos por conta das ótimas partidas que tem feito na atual edição da Eurocopa...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 10:40

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 10:40

Crédito: Luke Shaw tem sido um dos destaques do time de Gareth Southgate (ALBERTO LINGRIA / POOL / AFP
Roberto Carlos, histórico lateral esquerdo do Brasil e campeão do mundo em 2002, elogiou as atuações de Luke Shaw com a camisa da Inglaterra. Em entrevista à "PA Media", o ex-jogador afirmou que o atleta do Manchester United pode vir a ser um dos melhores do mundo.- Você vê que ele está muito motivado. Ele está melhorando e tem sido peça importante da Inglaterra. Shaw tem tudo para chegar ao topo. Ele é o lateral esquerdo da seleção e isso já diz tudo.
> Veja a tabela da Eurocopa
No entanto, o brasileiro preferiu não entrar em comparações com relação ao seu antigo estilo de jogo.
- São dois períodos de futebol completamente diferentes. Eu tive o meu tempo e ele está tendo o dele agora. Shaw tem força e desejo de vencer como eu tinha.
Por conta das boas atuações, o ala canhoto vem sendo chamado de Shawberto Carlos. A Inglaterra volta a jogar no Wembley nesta quarta-feira para encarar a Dinamarca pela semifinal da Eurocopa em busca de uma vaga na final da competição.

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