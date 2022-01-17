Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Robert Lewandowski vence o prêmio 'The Best' pelo segundo ano seguido

Atacante polonês do Bayern de Munique desbancou Lionel Messi e Mohamed Salah
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 16:19

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:19

Robert Lewndowski é melhor jogador do mundo novamente. Nesta segunda-feira, o polonês conquistou novamente o prêmio 'The Best', da Fifa, após ter levado o prêmio no ano passado. O atacante do Bayern de Munique desbancou o argentino Lionel Messi e o egípcio Mohamed Salah.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid
Na última temporada, assim como a de 2019/2020, Lewandowski terminou com mais gols do que jogos. No total, foram 48 gols pelo Bayern de Munique em apenas 40 partidas. E nesta época, o centroavante polonês segue voando, com marca de 34 gols em 27 partidas até aqui.
Quando venceu o The Best há um ano, Lewandowski também empilhou outros prêmios individuais, como de melhor jogador pelo jornal TuttoSport, The Guardian, FourTwoTwo, Globe Soccer Awards, World Soccer, além de melhor jogador da Uefa e chuteira de ouro.
+ Argélia perde para Guiné Equatorial e encerra invencibilidade de 35 jogos
Lionel Messi, do PSG, ficou na segunda colocação, enquanto Salah, do Liverpool, fechou o pódio. Revelado pelo Legia Varsóvia, Lewandowski passou por Znicz Pruszków, Lech Poznan e Borussia Dortmund antes de acertar com Bayern de Munique, onde já conquistou 18 títulos.
Crédito: Lewandowskivenceoprêmiodemelhorjogadordomundopelasegundavez(Foto:MATTHIASBALK/POOL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados