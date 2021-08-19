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futebol

Robert Lewandowski busca saída do Bayern de Munique

Atacante polonês está com 33 anos, mas busca um novo desafio na carreira antes dos 35 anos. Clube alemão coloca preço alto e inibe saída de Lewandowski nesta janela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 08:40

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 08:40

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O atacante Robert Lewandowski busca uma saída do Bayern de Munique, segundo a "Sky Sports". O veterano que faz 33 anos procura por novos desafios na carreira antes de completar 35 anos. No entanto, o clube alemão avalia o atleta em cerca de 115 milhões de euros (R$ 713 milhões) e inibe uma transferência nesta janela.O artilheiro possui contrato com a equipe bávara até 2023, mas deve buscar uma alternativa ao fim desta temporada. Em 2022, o polonês estará próximo de completar os 34 anos e restará apenas um ano de vínculo com o Bayern, o que deve rebaixar o valor de mercado do atleta apesar de toda a sua qualidade dentro de campo.
> Veja a tabela da Bundesliga
As informações apontam que Lewandowski estaria frustrado por conta da dificuldade que os alemães estão colocando em seu desejo de deixar a Bundesliga. No entanto, é improvável que o centroavante tente forçar uma saída para manter uma boa relação com as pessoas que trabalham no clube.
Até o momento, o Bayern não ofereceu nenhuma proposta de renovação contratual, uma vez que entende que a idade do atleta não contribui para que haja uma grande procura por sua contratação restando dois anos de contrato. Ainda assim, o jogador já foi alvo do Real Madrid e de equipes da Premier League e deve ter procura no próximo ano.

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