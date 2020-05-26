Robben elogia Guardiola e diz que treinador é o 'melhor do mundo'

Um dos grandes ídolos da história do Bayern de Munique e autor do gol do título europeu de 2013, o holandês Arjen Robben elogiou o técnico Pep Guardiola, que dirigiu a equipe da Baviera entre 2013 e 2016, e classificou o catalão como o "melhor do mundo".
- Amo futebol e, sobretudo, futebol de ataque. E o Guardiola é o mestre disso, foca-se totalmente no controle da bola e no setor ofensivo. É óbvio que gostei disso, estávamos no mesmo "comprimento de onda" - disse o holandês em entrevista ao portal "Socrates Magazin".
Robben jogou no Bayern de Munique por 10 anos e junto com Guardiola venceu o Campeonato Alemão três vezes.
- Ele me tornou num jogador mais completo e, para mim, é o melhor treinador do mundo. Os três anos em que estive com ele em Munique foram de uma extrema aprendizagem.