futebol

Robben elogia Guardiola e diz que treinador é o 'melhor do mundo'

Holandês, que hoje está aposentado, não poupou elogios ao atual treinador do Manchester City. No Bayern, Guardiola venceu três vezes o Campeonato Alemão...
LanceNet

26 mai 2020 às 17:56

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 17:56

Crédito: Tobias Schwarz / AFP
Um dos grandes ídolos da história do Bayern de Munique e autor do gol do título europeu de 2013, o holandês Arjen Robben elogiou o técnico Pep Guardiola, que dirigiu a equipe da Baviera entre 2013 e 2016, e classificou o catalão como o "melhor do mundo".
- Amo futebol e, sobretudo, futebol de ataque. E o Guardiola é o mestre disso, foca-se totalmente no controle da bola e no setor ofensivo. É óbvio que gostei disso, estávamos no mesmo "comprimento de onda" - disse o holandês em entrevista ao portal "Socrates Magazin".
Robben jogou no Bayern de Munique por 10 anos e junto com Guardiola venceu o Campeonato Alemão três vezes.
- Ele me tornou num jogador mais completo e, para mim, é o melhor treinador do mundo. Os três anos em que estive com ele em Munique foram de uma extrema aprendizagem.

