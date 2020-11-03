Robben decide parar até dezembro com o objetivo de tratar lesão

Crédito: Robben só participou de 44 minutos no Campeonato Holandês com o Groningen (Divulgação/FC Groningen

Após seu retorno ao futebol ser marcado por lesões, Robben decidiu parar de jogar até dezembro. O atacante do Groningen, da Holanda, optou por fazer um tratamento longo para que possa render melhor na segunda metade da temporada. Aos 36 anos, o atacante participou apenas de duas partidas somando 44 minutos ao todo.

- Para o treinador e meus companheiros não é agradável que se fale de mim quase todas as semanas enquanto estou fora. A equipe está indo muito bem neste momento e os jogadores merecem atenção total e elogios por isso. Não vou negar que essa situação é decepcionante. Esperava participar de mais jogos, mas depois de algumas dores a realidade não é essa.