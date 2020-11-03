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futebol

Robben decide parar até dezembro com o objetivo de tratar lesão

Atacante não conseguiu jogar 45 minutos desde que retornou da aposentadoria para jogar no Groningen, clube em que foi revelado. Equipe de veterano está em 7º lugar...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 12:55

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:55

Crédito: Robben só participou de 44 minutos no Campeonato Holandês com o Groningen (Divulgação/FC Groningen
Após seu retorno ao futebol ser marcado por lesões, Robben decidiu parar de jogar até dezembro. O atacante do Groningen, da Holanda, optou por fazer um tratamento longo para que possa render melhor na segunda metade da temporada. Aos 36 anos, o atacante participou apenas de duas partidas somando 44 minutos ao todo.
- Para o treinador e meus companheiros não é agradável que se fale de mim quase todas as semanas enquanto estou fora. A equipe está indo muito bem neste momento e os jogadores merecem atenção total e elogios por isso. Não vou negar que essa situação é decepcionante. Esperava participar de mais jogos, mas depois de algumas dores a realidade não é essa.
Nenhum prazo para o retorno de Robben foi estipulado, mas o atacante terá um plano de trabalho individual para se tratar. O jogador voltou da aposentadoria após ter ficado um ano pasado. O Groningen ocupa a 7ª colocação na tabela do Campeonato Holandês e está cinco pontos atrás do líder Ajax.

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