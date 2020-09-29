Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

River Plate x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Duelo entre gigantes do futebol sul-americano acontece na próxima quarta, às 21h30, em Avellaneda; Tricolor briga para se manter vivo na Copa LIbertadores...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 18:42
Crédito: AFP
Na noite da próxima quarta, às 21h30 (horário de Brasília), River Plate e São Paulo - duas potências do futebol sul-americano - se enfrentam em partida de extrema importância para ambos na Copa Libertadores. Os argentinos buscam a classificação para o mata-mata, enquanto o Tricolor joga pela sua sobrevivência no Grupo D do torneio continental.
TABELA>Confira a classificação dos grupos da Copa Libertadores
Mandante do duelo, o River Plate não poderá jogar em sua casa, o Monumental de Nuñez - que passa dos reformas. Sendo assim, a equipe do técnico Marcelo Gallardo atuará no campo do Independiente, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. Com sete pontos na chave, os Milionários se garantem nas oitavas de final em caso de vitória.
Pressionado, o São Paulo chega para a partida reforça por Daniel Alves - desfalque nos dois últimos jogos da equipe na Libertadores. O Tricolor soma apenas quatro pontos e precisa da vitória para se manter vivo na competição. Em caso de empate, o clube do Morumbi se manteria matematicamente com chances de classificação, mas precisaria torcer por um tropeço do River na última rodada e ainda tirar uma diferença de 11 gols de saldo.Data/Horário: 30/9/2020, às 21h30 (horário de Brasília)Local: estádio Libertadores da América, em Avellaneda (ARG)Árbitro: Cristian Garay (CHI) Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)Onde acompanhar: SBT, Fox Sports, Conmebol TV e tempo real do LANCE!
RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo) Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez e De La Cruz; Alvarez; Borré e Suárez.
SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Vitor Bueno e Pablo (Tréllez ou Brenner)
Desfalques: Liziero, Walce e Rojas (departamento médico); Luciano (suspenso)Pendurado: Reinaldo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados