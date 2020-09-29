River Plate x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde assistir

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Na noite da próxima quarta, às 21h30 (horário de Brasília), River Plate e São Paulo - duas potências do futebol sul-americano - se enfrentam em partida de extrema importância para ambos na Copa Libertadores. Os argentinos buscam a classificação para o mata-mata, enquanto o Tricolor joga pela sua sobrevivência no Grupo D do torneio continental.

TABELA>Confira a classificação dos grupos da Copa Libertadores

Mandante do duelo, o River Plate não poderá jogar em sua casa, o Monumental de Nuñez - que passa dos reformas. Sendo assim, a equipe do técnico Marcelo Gallardo atuará no campo do Independiente, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. Com sete pontos na chave, os Milionários se garantem nas oitavas de final em caso de vitória.

Pressionado, o São Paulo chega para a partida reforça por Daniel Alves - desfalque nos dois últimos jogos da equipe na Libertadores. O Tricolor soma apenas quatro pontos e precisa da vitória para se manter vivo na competição. Em caso de empate, o clube do Morumbi se manteria matematicamente com chances de classificação, mas precisaria torcer por um tropeço do River na última rodada e ainda tirar uma diferença de 11 gols de saldo.Data/Horário: 30/9/2020, às 21h30 (horário de Brasília)Local: estádio Libertadores da América, em Avellaneda (ARG)Árbitro: Cristian Garay (CHI) Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)Onde acompanhar: SBT, Fox Sports, Conmebol TV e tempo real do LANCE!

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo) Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez e De La Cruz; Alvarez; Borré e Suárez.

SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Vitor Bueno e Pablo (Tréllez ou Brenner)