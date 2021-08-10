River Plate x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

River Plate e Atlético-MG iniciam a batalha por uma vaga nas semifinais da Libertadores 2021.O jogo será nesta quarta-feira, 11 de agosto, às 21h30, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, capital da Argentina. A partida de volta será na outra semana, dia 18, no Mineirão. A equipe mineira terá pela frente outro rival argentino como obstáculo no sonho do bicampeonato continental. O Galo eliminou nas oitavas de final o Boca Juniors, arquirrival do River, em jogos duros, nas penalidades máximas depois de dois empates e ainda com direito a confusão depois dos confrontos. Já o River de Marcelo Gallardo derrotou o compatriota Argentino Juniors na fase anterior antes de encarar o Galo. Quem avançar, vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e São Paulo, que fazem o duelo brasileiro pela outra vaga nas semis do torneio. Gallardo terá dois desfalques para enfrentar o Galo. O zagueiro Pinola e o lateral-direito Montiel, ambos lesionados, seguem em tratamento de lesões no departamento médico do clube argentino. Cuca só não contará com o atacante Keno, ainda em transição física depois de uma lesão muscular. De resto, o treinador levará à campo o que tem de melhor,inclusive Guilherme Arana, que voltou dos Jogos de Tóquio com a medalha de ouro pela seleção brasileira, Zaracho, recuperado de lesão e Vargas, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro.