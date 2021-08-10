Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

River Plate x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo inicia mais uma decisão para continuar sonhando com o bicampeonato. E, a passagem às semifinais passam por mais um confronto contra uma equipe argentina...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 20:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 20:54
Crédito: O alvinegro superou o Boca Juniors nos pênaltis e agora encara o maior rival dos Xeneizes por uma vaga nas semifinais da Libertadores-(Pedro Souza/Atlético-MG
River Plate e Atlético-MG iniciam a batalha por uma vaga nas semifinais da Libertadores 2021.O jogo será nesta quarta-feira, 11 de agosto, às 21h30, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, capital da Argentina. A partida de volta será na outra semana, dia 18, no Mineirão. A equipe mineira terá pela frente outro rival argentino como obstáculo no sonho do bicampeonato continental. O Galo eliminou nas oitavas de final o Boca Juniors, arquirrival do River, em jogos duros, nas penalidades máximas depois de dois empates e ainda com direito a confusão depois dos confrontos. Já o River de Marcelo Gallardo derrotou o compatriota Argentino Juniors na fase anterior antes de encarar o Galo. Quem avançar, vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e São Paulo, que fazem o duelo brasileiro pela outra vaga nas semis do torneio. Gallardo terá dois desfalques para enfrentar o Galo. O zagueiro Pinola e o lateral-direito Montiel, ambos lesionados, seguem em tratamento de lesões no departamento médico do clube argentino. Cuca só não contará com o atacante Keno, ainda em transição física depois de uma lesão muscular. De resto, o treinador levará à campo o que tem de melhor,inclusive Guilherme Arana, que voltou dos Jogos de Tóquio com a medalha de ouro pela seleção brasileira, Zaracho, recuperado de lesão e Vargas, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​RIVER PLATE X ATLÉTICO-MG Data: 11 de agosto de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG)Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)Assistentes: Túlio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)VAR: Jhon Ospina (COL)Onde assistir: Conmebol TV (presente apenas nas operadoras Claro e SKY)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)​Armani; Casco, Paulo Díaz, Martínez e Angileri; Zuculini, Pérez, De La Cruz e Carrascal; Braian Romero e Suárez (Julian Álvarez). Desfalques: Pinola e Montiel (lesionados) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana (Dodô); Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Vargas e Hulk. Desfalques: Keno (em recuperação física)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados