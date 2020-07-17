Rivaldo sobre Gabriel Jesus: 'Acredito que será titular absoluto do time'

Crédito: Betfair.net

O craque Rivaldo, em entrevista à Betfair.net, analisou o desempenho de Gabriel Jesus nas partidas mais recentes da Premier League, e aposta que o jogador conquistará mais destaque no Manchester City.

O embaixador da Betfair.net falou também sobre La Liga, após a conquista do título pelo Real Madrid nessa quinta (16). Rivaldo enxerga uma possível mudança de técnico no Barcelona por conta do baixo rendimento após o retorno das competições, assim como uma renovação em seu elenco. "Xavi parece ser o técnico certo para o futuro e renovação do Barcelona", destacou Rivaldo.

Gabriel Jesus com vários motivos para sorrir

- Gabriel Jesus está aproveitando bem sua chance na ausência de Sergio Aguero e vem marcando vários gols e assistindo seus colegas nas últimas partidas do Manchester City. Isso me deixa contente porque está sabendo esperar suas oportunidades, sempre trabalhando seriamente e se mostrando quando o Guardiola deposita sua confiança nele. Acredito que será titular absoluto do time nesse final de temporada e também na próxima - disse.

- Mas o Manchester City também teve outra razão para sorrir essa semana, pois poderá participar na Champions League da próxima temporada após a revogação de seu castigo. Para os brasileiros como o Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus se trata de algo muito importante que certamente os deixará mais tranquilos e sem aquele pensamento de eventualmente precisar sair do clube para poder continuar jogando a Champions - analisou o craque Rivaldo, embaixador da Betfair.net.

Real Madrid foi muito forte no pós-pandemia

- O Real Madrid foi coroado campeão espanhol nesta quinta-feira e eles foram fortes desde o recomeço pós-pandemia vencendo todos os seus jogos, então mereceram vencer a Liga contando também com algumas escorregadas do Barcelona. O Barça foi empatando alguns jogos e isso foi crucial para o Madrid se motivar e cada vez mais acreditar que seria possível sair com o título. A chave desse título esteve no retorno, pois o time de Quique Setién não voltou 100% ao contrário de seu maior rival - comentou o craque Rivaldo.

- Me lembro do goleiro Thibaut Courtois ter criticado uma eventual conclusão da liga em março, pois a diferença de dois pontos estava longe de ser definitiva e agora isso se comprovou, pois o Madrid deu a volta por cima e é o merecido campeão espanhol. O próprio Luís Suárez concordou comigo ao mencionar que o Barcelona não pode encontrar desculpas no VAR ou na sorte do Madrid, pois também não vem jogando bem. É preciso assumir a responsabilidade e melhorar o rendimento - ponderou o embaixador da Betfair.net.

Barcelona está em perigo contra o Napoli

- Como o Lionel Messi comentou no final da partida contra o Osasuna, se o time não melhorar se arrisca a perder para o Napoli. Eu, como ex-jogador e torcedor do Barcelona, estou bem preocupado com essa partida e acredito que toda a torcida esteja pensando igual, pois será um jogo bem difícil contra um bom time italiano, jogando sem torcida – o que favorece o time visitante – e acredito que o Napoli vai chegar com tudo para conquistar classificação no Camp Nou - avaliou.

- Além disso, a fraca atuação contra o Osasuna, que culminou em derrota frente a um oponente reduzido a dez jogadores, dá força e crença para qualquer time que venha a enfrentar o Barcelona no futuro, como é o caso do Napoli - comentou o embaixador da Betfair.net.

Mudança de técnico é situação difícil para o presidente

- O futebol é imprevisível e tudo pode mudar de um dia para o outro, no entanto, essa questão que se fala do Barcelona poder mudar de técnico ainda antes dos jogos da Champions é uma dor de cabeça que eu deixo para o presidente Josep Bartomeu. A desconfiança dos torcedores e imprensa em relação ao Quique Setién dá força a uma eventual mudança, então é uma decisão difícil que a diretoria e o presidente precisam ponderar muito bem.

- É complicado tomar essa decisão, pois se o Barcelona perde para o Napoli muitos poderão pensar que teria existido tempo de mudar antes desse jogo e talvez a história fosse diferente. Não desejaria estar na pele do presidente neste momento - declarou Rivaldo.

- De qualquer forma e pensando mais além, se Quique Setién não vencer a Champions, então não considero que tenha condições de continuar sendo técnico do Barcelona na próxima temporada. Só o título da Champions poderá levar o torcedor Blaugrana a recuperar sua confiança no treinador."

Barcelona precisa pensar em renovação de elenco

- O Luís Suárez já tem 33 anos de idade e seu contrato termina no final da próxima temporada, e embora eu considere que ele tem pelo menos mais duas temporadas a bom nível no Barcelona, sempre é bom pensar em sua sucessão e até contratar com antecedência, caso seja possível. Mas, claro, é preciso estar atento aos jogadores que vão se destacando pelo mundo afora já pensando no futuro, e o mesmo se aplica ao Messi. Ainda assim, acredito que ambos vão ficar mais algum tempo dando margem de manobra para que a diretoria possa ir procurando alternativas.

- Renovar os elencos é algo que faz parte do futebol e muitos outros que passaram no Barcelona como eu, o Romário, o Ronaldinho ou o Maradona também chegaram e um dia saíram porque a idade não perdoa - disse o craque Rivaldo.

Chegada de Xavi depende dele mesmo

- Xavi parece ser o técnico certo para o futuro e renovação do Barcelona pois conhece muito bem a casa e certamente poderia explorar melhor os jovens jogadores do clube. Ele teve a chance de assinar antes de Quique Setién, porém não considerou que estivesse preparado para esse desafio e eu acredito que em breve ele será técnico do Barcelona.