Rivaldo: 'Sempre estarei disponível para ajudar o Barcelona'

Crédito: CHRISTOPHE SIMON / AFP

O craque Rivaldo defendeu a camisa do Barcelona entre 1997 e 2002, conquistando vários títulos e fortalecendo sua carreira no futebol europeu. Agora, já aposentado dos gramados, o jogador disse estar disponível para auxiliar o clube na escolha do próximo presidente do Barça.

Em entrevista à Betfair.net, Rivaldo falou também sobre os contratos de Messi e Suárez, já próximos do fim e o aumento de responsabilidade de outros jogadores. "Maior responsabilidade para outros como Ansu Fati ou Antoine Griezmann", disse.

Rivaldo comentou sobre Tottenham e Bale no Real Madrid, a estreia de Allan na Premier League e as chances do Everton com jogadores sul-americanos.Sempre estarei disponível para ajudar o Barcelona

- O Barcelona terá eleições em março de 2021 e já se vem falando muito sobre eventuais candidatos e projetos de futuro para o clube. De momento, ainda não recebi qualquer contato de possíveis candidatos, mas como já disse em anteriores entrevistas, sempre estou disponível para conversar e quem sabe colaborar num futuro projeto. Como grande torcedor do Barcelona, sempre estarei disponível para ajudar de acordo com minhas competências, então, só conversando poderia entender de que modo poderia ser útil numa eventual candidatura de alguém que queira ser presidente do clube - disse o craque Rivaldo.

Se Joan Laporta avançar, será um candidato muito forte

- Se diz na imprensa que Joan Laporta poderá concorrer novamente a presidente do Barcelona e após ter tido tanto sucesso em sua primeira passagem pelo clube (2003-2010). Com certeza seria um dos favoritos a suceder Josep Bartomeu. Ele montou aquela equipe que viria a ser considerada a melhor de todos os tempos com muitos jogadores da La Masia como Xavi, Iniesta, Puyol ou Messi, então sempre será um nome forte dentro do clube. Caso avance será um sério candidato a presidente - analisou o craque Rivaldo, embaixador da Betfair.net.

Em final de contrato, Messi e Suárez poderão abrir espaço para outros

- Com o Lionel Messi e o Luís Suárez terminando seus contratos e possuindo já uma idade considerável, eu acredito que o Ronald Koeman poderá fazer uma gestão diferente de suas estrelas nessa temporada, os poupando fisicamente em alguns jogos ao mesmo tempo que vai dando maior responsabilidade para outros como Ansu Fati ou Antoine Griezmann - analisou o craque Rivaldo.

- Claro, isso seria o ideal, porém eles são jogadores decisivos e se os outros não estiverem correspondendo ele acabará por recorrer a eles mais vezes, afinal, a vida de um técnico depende de seus resultados e nem sempre podemos planear o futuro se os resultados não estão acontecendo. Mas é claro que seria importante poder dar maior descanso para esses jogadores a fim de se possam se apresentar com a máxima força quando chegassem as partidas mais importantes.

Luís Suárez tem o direito de não querer sair do clube

- Segundo a imprensa, as negociações com a Juventus não avançaram porque o atacante uruguaio não deseja abdicar de seu último ano de salários, então ele deve permanecer mais uma temporada no Barcelona. Eu penso que ele tem esse direito, mesmo tendo recebido a mensagem de que não faria parte do elenco, afinal ele tem contrato e é muito amado pelos torcedores Blaugrana por tudo o que já fez no clube.

- Trata-se de um grande jogador que tem uma relação especial com o torcedor, além disso já é o terceiro maior goleador da história do clube, então é normal que ele esteja mais interessado em permanecer mais um ano na Catalunha. Por tudo isso, me parece que ele nunca deveria ter sido afastado dos planos atuais do clube, pois continua sendo decisivo ano após ano - acrescentou o embaixador da Betfair.net.

Tottenham e Bale precisam um do outro

- Parece que o Tottenham decidiu avançar pelo Gareth Bale junto do Real Madrid e poderá ter acordo nos próximos dias.

- Acredito que isso será muito bom para o Bale que está há muito tempo sem jogar regularmente por conta de problemas internos no clube espanhol e que certamente desejaria jogar mais, especialmente retornando para um clube que conhece muito bem e onde viveu alguns de seus melhores momentos na carreira. Por outro lado, a equipe de José Mourinho não arrancou bem no Campeonato e com certeza veria com bons olhos a chegada de um jogador de enorme qualidade que iria adicionar muita força ao ataque dos Spurs - disse o embaixador da Betfair.net.

Allan estreou da melhor forma na Premier League

- O Everton iniciou sua campanha no Campeonato Inglês com uma bela vitória na casa do Tottenham e o Allan já mostrou ao que veio com uma boa atuação, então ele está de parabéns por essa estreia abençoada. Eu acredito que ele tem condições de fazer um grande campeonato na Inglaterra ao mesmo tempo que ganha sua vaga na próxima Copa América com o Brasil - disse o craque.

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