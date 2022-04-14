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futebol

Rivaldo: 'Não vejo o Guardiola treinando a Seleção Brasileira'

Ex-jogador r também falou sobre a Liga dos Campeões, as mudanças de técnico logo na primeira rodada do Brasileirão e as preferências de Tite na Seleção
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LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 17:18

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 17:18

O ex-jogador Rivaldo comentou os boatos sobre Pep Guardiola, seu companheiro de clube nos tempos de Barcelona, ser cotado para assumir o lugar de Tite na Seleção Brasileira em 2023. Na opinião do embaixador do campeão do mundo, o atual treinador do Manchester City não aceitará o convite, caso ele realmente seja feito. - Não acredito que ele vá aceitar o convite de treinar a Seleção Brasileira, se surgir a proposta - disse Rivaldo, em entrevista à Betfair.
Para Rivaldo, também há uma questão em aberto em relação ao torcedor brasileiro, a aceitação de um técnico estrangeiro comandando a seleção canarinho.
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- Eu tive a oportunidade de jogar com o Guardiola no Barcelona e de conhecê-lo pessoalmente. Tenho uma grande admiração por ele. Pep é um dos melhores treinadores do mundo há vários anos, mas ainda assim tenho algumas dúvidas se o povo brasileiro aceitaria isso tranquilamente, pois o Brasil nunca teve um técnico estrangeiro antes - disse Rivaldo.
- Na minha opinião, a Seleção Brasileira deveria continuar 100% nacional, pois isso permite ao técnico local ter um maior conhecimento e compreensão de tudo o que envolve o futebol brasileiro e isso ajuda em muitas situações. Mas a qualidade de Pep Guardiola enquanto técnico não está em dúvida, de modo algum, e eu penso que muitos brasileiros até gostariam de ver como as coisas iriam correr sob o comando de um técnico tão talentoso e ofensivo quanto ele.
Crédito: RivaldodeusuasopiniõessobreofuturodocomandodaSeleçãoBrasileira(Foto:Divulgação/Betfair

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