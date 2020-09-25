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Rivaldo lamenta ida de Suárez ao Atlético de Madrid e diz: 'Simeone deve estar radiante'

Craque brasileiro afirmou que o uruguaio fez bem em optar por permanecer na Espanha: 'Um país que ele já conhece e está totalmente adaptado ao futebol'...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 20:20

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 20:20
Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid
O início da temporada 2020-2021 na Espanha foi muito conturbado, em especial pelas grandes mudanças pelas quais o Barcelona passou - e continua passando. Em entrevista à Betfair.net, o craque Rivaldo lamentou sobre a saída de Suárez do clube Catalão, mas elogiou a decisão do atacante em permanecer no futebol espanhol.
- O Luis Suárez acabou saindo do Barcelona – contra a minha vontade – e eu acredito que ele tomou a decisão certa ao continuar em Espanha, num país que já conhece e num futebol ao qual está perfeitamente adaptado. Uma vez que o Barcelona lhe indicou a porta de saída, eu acho que ele fez uma grande escolha em assinar pelo Atlético de Madrid. É um clube interessante que sempre briga pela Champions e Campeonato Espanhol - disse Rivaldo.
O pentacampeão reafirmou que não era o momento da diretoria do Barcelona descartar Suárez do clube e disse que Diego Simeone, treinador do Atlético, deve estar radiante com seu novo reforço.
- Estou torcendo para que tudo corra bem com ele lá no Atlético porque é um jogador que eu admiro muito e que não deveria ter saído do Barcelona nesse momento. Trata-se do terceiro maior artilheiro da história do clube e só vejo sua idade como razão para o clube desejar sua saída. Ele é um jogador muito batalhador, que briga por cada bola dentro ou fora da área e que acaba chegando num clube à sua medida. Eu acredito que o Diego Simeone está radiante de poder receber um jogador que ele certamente adora por suas características se identificarem muito com seu estilo de jogo - finalizou Rivaldo.

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