Rivaldo lamenta ida de Suárez ao Atlético de Madrid e diz: 'Simeone deve estar radiante'

Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid

O início da temporada 2020-2021 na Espanha foi muito conturbado, em especial pelas grandes mudanças pelas quais o Barcelona passou - e continua passando. Em entrevista à Betfair.net, o craque Rivaldo lamentou sobre a saída de Suárez do clube Catalão, mas elogiou a decisão do atacante em permanecer no futebol espanhol.

- O Luis Suárez acabou saindo do Barcelona – contra a minha vontade – e eu acredito que ele tomou a decisão certa ao continuar em Espanha, num país que já conhece e num futebol ao qual está perfeitamente adaptado. Uma vez que o Barcelona lhe indicou a porta de saída, eu acho que ele fez uma grande escolha em assinar pelo Atlético de Madrid. É um clube interessante que sempre briga pela Champions e Campeonato Espanhol - disse Rivaldo.

O pentacampeão reafirmou que não era o momento da diretoria do Barcelona descartar Suárez do clube e disse que Diego Simeone, treinador do Atlético, deve estar radiante com seu novo reforço.