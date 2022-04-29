Rivaldo fala sobre Seleção Brasileira e semifinais da Champions League: 'Amostra do que será a Copa'

Faltando pouco tempo para o início da Copa do Mundo no Qatar, a Seleção Brasileira confirmou seu primeiro amistoso do ano na preparação para o Mundial, será contra a equipe do Japão, no dia 6 de junho, no Estádio Nacional de Tóquio. Com a experiência de anos vivendo futebol e Seleção Brasileira, o craque Rivaldo, campeão do mundo em 2002 avalia que neste momento, o importante seria que o Brasil faça amistosos contra equipes europeias. Confira abaixo a entrevista para a sua coluna na Betfair.- Eu preferia que o Brasil iniciasse essa preparação enfrentando times europeus como a Espanha ou a França para avaliar sua real força no momento e aquilo que precisa ser corrigido”, disse o embaixador da Betfair.

Esta será a segunda partida entre as seleções na ‘Era Tite’, em 2017, o jogo terminou em 3x1 para a seleção canarinho, e foi o primeiro desafio após as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Na opinião de Rivaldo, o desafio contra o Japão também terá sua importância para o momento da seleção.

- O Japão também é um adversário bom para encarar no início de junho, até porque mesmo não estando no grupo do Brasil poderá ser adversário mais adiante no torneio - afirmou o craque.

Na opinião do pentacampeão, adversários que estarão na copa tem o seu grau de importância na preparação para a Copa.

- Qualquer jogo é válido para testar a seleção para a Copa do Mundo, e o Japão estará no Catar, por isso é um time com qualidade que pode acabar sendo um bom teste para a nossa equipe - completou.

Rivaldo também comentou sobre o atacante Gabriel Jesus, que não foi convocado para os últimos desafios da seleção, e brilhou nesta última semana marcando quatro gols na Premier League e um na goleada do City por 4 a 3 contra o Real Madrid, pela UEFA Champions League.

- Eu considero que o gol é fundamental para a afirmação de um atacante, embora o Gabriel Jesus tenha outros quesitos importantes, sempre é importante estar marcando gols para se firmar como titular. Ele pegou confiança com aqueles quatro gols em cima do Watford e o Guardiola tirou partido disso o colocando também contra o Real Madrid, e ele acabou marcando novamente pela Champions - destacou.

Ainda sobre o futebol europeu, Rivaldo ficou impressionado com a partida entre Manchester City e Real Madrid, pela UEFA Champions League.

- Tivemos o prazer de assistir a um jogaço na terça entre o Manchester City e o Real Madrid com vários jogadores mostrando toda sua qualidade como: De Bruyne, Gabriel Jesus, Vini Jr, Benzema e Bernardo Silva. Isso é uma amostra do que será o Mundial, então, com certeza teremos uma fantástica Copa com muitas seleções podendo dar espectáculo com os grandes jogadores de suas seleções mundiais - afirmou.

- Será o segundo jogo do mata-mata de uma batalha entre a experiência e conhecimento do Real Madrid na Champions, contra a qualidade de jogo e futebol ofensivo do City, de Pep Guardiola. Esse jogo da Champions foi realmente emocionante. O mais interessante de tudo é que a partida ficou em aberto, e ambos os times vão chegar no jogo de volta confiantes de que podem se classificar. Por isso, espero outro grande jogo na próxima terça e não vejo a hora de chegar o dia para poder assistir a esse jogo - concluiu Rivaldo.