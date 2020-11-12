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futebol

Rivaldo elogia Ronald Koeman, mas diz que Barcelona precisa urgentemente reforçar seu ataque

Após lesão de Fati, carência da equipe catalã no setor ofensivo
ficou mais evidente, na opinião do brasileiro
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Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:39
Crédito: Divulgação/Betfair.net
Durante o jogo do Barcelona contra o Betis, no último sábado, o jovem atacante Ansu Fati, grande esperança de renovação da equipe catalã para esta temporada, sofreu uma lesão no menisco interno do joelho esquerdo e teve de passar por cirurgia. Ficará pelo menos quatro meses sem jogar.
O craque Rivaldo comentou em entrevista à Betfair.net o impacto da notícia para seu ex-clube.
- Essa é uma grande perda para o time, pois o menino estava jogando bem, pegando confiança e aumentando sua influência dentro do campo, então é mais uma dor de cabeça para o Barcelona.- Eu já pensava que o Barcelona deveria reforçar o seu ataque no mercado de transferências de janeiro, e com essa notícia a necessidade de buscar por um ou dois jogadores atacantes ganha ainda maior relevância.
- Se o clube quiser brigar pela Champions essa temporada precisa se reforçar para ter opções suficientes para os jogos de maior exigência que chegarão mais adiante, então considero que é muito importante que o time busque reforços que possam acrescentar e tornem a equipe mais competitiva para brigar pelos títulos da Champions e do Campeonato Espanhol - disse o embaixador da Betfair.net.
Ansu Fati precisa ser paciente nesta fase difícil
- Nunca é fácil para um jovem jogador que está começando sua carreira ao mais alto nível se machucar gravemente, mas ele precisa entender que isso faz parte do futebol e focar nos tratamentos à sua lesão para que possa retornar mais forte.
- Acredito que seja um momento de grande tristeza para ele, pois vinha jogando bem, sendo chamado para a seleção e pegando muita confiança, mas agora ele precisa ter paciência e superar essa fase com sucesso, pois todo mundo já sabe de suas qualidades e quando retornar voltará a ter suas chances de brilhar no futebol mundial”, comentou o pentacampeão.
Ronald Koeman está comunicando bem com o grupo
- Foi uma surpresa ver o Lionel Messi começar no banco contra o Betis, mas a verdade é que ele não pareceu chateado com isso e até entrou muito bem em campo marcando dois gols.
- O fundamental de um treinador de um clube grande é saber levar o grupo, comunicar abertamente com todos e ganhar a sua confiança. Nunca é fácil convencer alguém do nível do Messi, que sempre quer mais, a começar no banco, mas isso acabou sendo positivo pois ele entrou muito fresco e também não se desgastou demais para partidas futuras.
- Se o treinador conseguir mostrar para o jogador que essa decisão é benéfica para o grupo tudo fica mais fácil, e isso poderá ser importante mais adiante na competição quando for necessário gerenciar o elenco para jogos decisivos da Champions. O Koeman parece estar trabalhando bem nesse quesito.

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