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Rivaldo elogia partida do São Paulo contra o Racing: 'É o tipo de atuação que seus torcedores gostam'

Ex-jogador se mostrou contente com a vitória do Tricolor na Argentina, mas ressaltou a importância de usar a confiança desse jogo para melhorar as atuações no Brasileirão...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 18:00
Crédito: Betfair.net
O São Paulo fez uma grande partida contra o Racing, na última terça-feira (20). Jogando fora de casa, no El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, o Tricolor venceu por 3 a 1 e se classificou para as quartas de final da Libertadores. O desempenho da equipe gerou elogios do ex-jogador Rivaldo, que atuou pelo clube.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em entrevista à Betfair.net, Rivaldo comentou sobre os jogos dos times brasileiros nas oitavas de final da competição, mas elogiou principalmente o São Paulo.
- Fiquei muito contente pelo São Paulo que teve o tipo de atuação que seus torcedores gostam. Esse é um clube muito grande e de tradição, com time para ir na Argentina e vencer. Muitos duvidavam que o São Paulo pudesse passar por um Racing fora de casa, porém, o normal num time dessa dimensão é poder conseguir isso regularmente, pois tem uma ótima estrutura e elenco suficiente para fazer coisas muito bonitas - afirmou Rivaldo.
O ex-jogador falou sobre a necessidade do time manter esse patamar de atuação por mais temporadas, uma vez que o time passou por anos mais delicados recentemente.
- Um clube com a história do São Paulo tem todas as condições de conseguir esse tipo de feito mais frequentemente, e eu acredito que é isso que os torcedores anseiam, ou seja, que o time estabilize num nível elevado por muitas temporadas - comentou.O ex-atleta e embaixador da Betfair.net comentou, também, sobre a necessidade atuações melhores no Campeonato Brasileiro, onde o time vive situação complicada e luta na parte de baixo da tabela.
- Agora, é esperar que esse grande resultado motive os jogadores para também no Brasileirão melhorarem seus placares e atuações a fim de saírem da situação delicada em que se encontram na tabela - concluiu.
Visando se recuperar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem uma missão difícil pela frente. Neste domingo (25), o time enfrenta o Flamengo, às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada da competição.

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