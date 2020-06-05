Rivaldo diz que é impossível Barça contratar Neymar e Laurato juntos

O campeão do mundo e ex-jogador do Barcelona, Rivaldo, disse que os culés devem se concentrar em trazer um grande nome para a próxima temporada entre Neymar e Lautaro Martínez. Em entrevista ao “Betfair”, o brasileiro acredita que o momento de crise provocada pelo coronavírus não é ideal para fazer grandes negócios.
- O forte interesse que o Barcelona parece ter em Lautaro pode significar uma renúncia a contratação de Neymar. É impossível contratar os dois ao mesmo tempo. O clube deve se concentrar em apenas um dos dois. A crise atual afetou financeiramente os clubes. O Barcelona deve avaliar sua situação e decidir se tem potencial econômico suficiente.
O ex-camisa 10 também comentou sobre a posição de Luis Suárez, centroavante titular da equipe, em meio a essa situação da possível chegada do argentino.
- Infelizmente para ele (Lautaro), Suárez ainda é inquestionável e isso pode ser um problema. Suárez ainda tem dois ou três anos em alto nível. Lautaro é um grande jogador que se encaixaria perfeitamente no Barcelona. Seria um reforço excelente com um futuro brilhante pela frente.
O Barcelona está pronto para fazer uma nova proposta para a Inter de Milão pelo atacante que deve girar em torno dos 70 milhões de euros (R$ 404 milhões), além de Junior Firpo, lateral esquerdo avaliado em 41 milhões de euros (R$ 236 milhões).E MAIS:Modric conta episódio de briga entre Cristiano Ronaldo e José MourinhoConversas sobre renovação de Messi devem começar na próxima semanaCavani pode condicionar ida de Lautaro Martínez para o BarçaBayer Leverkusen rejeita proposto do Real Madrid por Kai Havertz E MAIS: