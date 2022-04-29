Rivaldo comenta sobre a importância do São Paulo renovar com Calleri: 'Uma decisão muito simples'

O craque Rivaldo, embaixador da BetFair, comentou sobre o desempenho de Calleri no São Paulo e destacou que considera essencial que o clube renove seu contrato com o jogador. Até o momento, o camisa 9 marcou 12 jogos em 21 partidas. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosO artilheiro da temporada está próximo de atingir a minutagem em jogos estipulada no seu contrato que, obrigatoriamente, fará com que o clube o contrate em definitivo. Rivaldo, por sua vez, elogiou o jogador e citou o Hat-Trick na estreia do time no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR.

- Do que eu tenho visto do jogador, inclusive assisti no estádio a seu hat-trick em cima do Athletico Paranaense, ele é um grande atacante que complica muito as defesas adversárias e dá a cara para bater - disse.Aclamado pela torcida, Calleri se tornou uma peça essencial no elenco de Rogério Ceni, decisivo em diversos jogos. Rivaldo ressaltou a identificação dos torcedores com o atleta e a forma da qual ele ajuda no time.

- Isso faz dele um jogador muito apreciado pela torcida e seria uma grande decepção para os torcedores que o clube não firmasse sua contratação, especialmente pelo que vem mostrando dentro do campo - destacou.

Devido a estes motivos, enfatizou a importância do Tricolor paulista em renovar com o argentino. Para ele, é uma decisão considerada simples.

- Essa me parece uma decisão muito simples apesar da verba ainda ser considerável. Dificilmente o clube encontrará um atacante tão credenciado e tão querido no clube como ele e seria uma grande perda para o clube. Tem que contratar o Calleri - concluiu.O São Paulo volta a campo em clássico contra o Santos que será disputado no Morumbi na próxima segunda-feira (2). O jogo será às 20h e vale pelo Brasileirão.