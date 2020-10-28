Rivaldo: 'Ausência de Cristiano Ronaldo é boa notícia para o Barcelona'

Crédito: Betfair.net

Depois da derrota em casa no grande clássico do futebol espanhol no último sábado (24), que terminou com vitória do Real Madrid por 3 x 1, e críticas sobre a atuação de Lionel Messi dentro de campo, o Barcelona vive um momento delicado. O craque Rivaldo, que defendeu o clube por cinco temporadas, concedeu entrevista à Betfair.net e comentou os principais lances deste jogo.

Além disso, Rivaldo também analisou o fraco desempenho do time nos últimos jogos, que aprofundou a crise e resultou na renúncia do presidente do clube, Josep Bartomeu. O VAR também foi assunto da entrevista, já que foi a estrela de um lance polêmico de Sérgio Ramos.

Na opinião do craque brasileiro, Messi fez um bom jogo no El Clásico.- O povo está acostumado a vê-lo marcando e dando assistências, então dessa perspectiva muitos podem ter se sentido desiludidos com Messi. De qualquer forma, penso que ele jogou muito bem, mas também acho que pode fazer ainda melhor e logo se tornar o velho Messi que estamos acostumados a admirar.

Sobre a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, que agora veste a camisa da Juventus - e também não está em boa fase no campeonato italiano -, o embaixador lamenta que o português não esteja disponível para o jogo desta quarta-feira pela Liga dos Campeões por estar com COVID-19.

- Sua ausência é uma boa notícia para o Barcelona, pois além de sua grande qualidade ele também é um grande conhecedor do futebol espanhol e do Barcelona. Ele já marcou muitas vezes contra o Barça e se jogasse, certamente que acrescentaria muita confiança e motivação pra seus companheiros para tentarem bater o Barcelona

Do ponto de vista do Messi, Rivaldo acredita que o jogador gostaria de enfrentar Cristiano Ronaldo e reviver a rivalidade que alimentada durante anos pela imprensa espanhola.

- Também poderia ser uma boa chance de Messi elevar um pouco seu nível de jogo que tem se ressentido nesse começo de temporada, fruto das muitas mudanças que o Barcelona vem fazendo em seu elenco e estrutura. Sua atual cota de gols e assistências está abaixo do normal, especialmente porque vem fazendo sobretudo gols de pênalti.

- Seria bonito que o Ronaldo pudesse jogar, pois essa temporada pode ser a última oportunidade de vermos os dois craques se enfrentando. Não quer dizer que eles vão se aposentar, mas nada garante que nas próximas temporadas essa chance surja outra vez.

Eles podem replicar minha longevidade

- É uma pena que não poderemos ver Messi e Ronaldo se enfrentando, mas eu ainda acredito que eles voltarão a se encontrar dentro de campo noutra ocasião. Na verdade também jogam por suas seleções e um amistoso ou confronto pela Copa do Mundo entre Portugal e Argentina pode ocorrer no futuro. Então, vamos aguardar, mas claro que será ótimo ver esses dois grandes do futebol se enfrentando novamente.

- Outro fator que me leva a estar confiante numa reunião entre eles tem que ver com sua longevidade. Assim como eu, Messi e Ronaldo parecem desfrutar muito do jogo quando estão dentro de campo e nenhum deles tende a se machucar muito, então não seria uma surpresa se os víssemos jogar até perto dos 40 anos de idade, e se for esse o caso, então aumentam as chances de se enfrentarem outra vez.

- Ao invés de muitos outros jogadores que se aposentaram e depois sentiram falta do futebol, eu joguei até meu limite para que não sentisse tanto quando me aposentasse. E penso que Messi e Ronaldo podem seguir o mesmo caminho enquanto suas pernas e a vontade permanecerem, para que nos possam presentear com seu futebol por mais algum tempo.

Barcelona dificilmente poderá fazer bonito na Champions

- O Barcelona perdeu o El Clásico e o que eu posso dizer é que uma vez mais não vi o Barça de outras épocas, e honestamente, não estou depositando muita confiança no time desta temporada. Com todo o respeito ao clube e seu treinador, acho que o Barcelona não está mostrando entrosamento suficiente este ano para poder brigar pela Liga dos Campeões. Sim, continua tendo grandes jogadores e um peso de camisa enorme, porém, acredito que irá brigar pelo Campeonato Espanhol junto do Real e Atlético Madrid, mas dificilmente poderá fazer algo bonito na Champions.

VAR no pênalti de Ramos: “Não está acrescentando muito ao futebol”

- Houve bastante polêmica por causa do pênalti assinalado pelo VAR a favor do Real Madrid, e como eu sempre disse, sou contra o VAR porque ele continua mostrando muitas dificuldades para ser coerente e estável em suas decisões”, afirmou Rivaldo. Nesse caso, era difícil dizer se o pênalti foi cavado pelo Sergio Ramos ou não, porém temos visto erros grosseiros em outras partidas da Champions League e até mesmo no Campeonato Brasileiro que não poderiam acontecer com tantas pessoas analisando.

- O objetivo da colocação do VAR era diminuir o número de erros dentro de uma partida, mas não estamos tendo tanto acerto quanto esperado e isso é um pouco triste em minha opinião.

Barcelona tem de encarar a Juventus nos olhos

- O Barcelona fará agora uma visita à Itália para enfrentar a Juventus e eu não vejo que o Ronald Koeman deva montar uma estratégia mais cautelosa ou temer seu oponente, mas sim jogar de igual para igual com suas armas. Falando honestamente, hoje eu vejo a Juventus um pouco à frente do Barcelona, no entanto, o Barça será sempre um time grande e temível, e mesmo que as coisas não saiam bem num jogo isso não quer dizer que no outro vá ocorrer o mesmo.

- É importante o time ir em busca dessa vitória, principalmente para apagar essa derrota para o Real Madrid - opinou o craque.

Bartomeu tomou a decisão certa em deixar o Barcelona

Segundo Rivaldo, a incerteza em torno do futuro de Josep Bartomeu vinha gerando uma grande instabilidade para o Barça e diretoria do clube.