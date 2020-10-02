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Rivaldo analisa sorteio da Champions League e celebra duelo Messi x CR7: 'Vai animar a competição'

Em entrevista à Betfair.net, o ex-jogador lembrou da rivalidade 'saudável' entre o argentino e o português e projetou sucesso de Philippe Coutinho no Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 17:01

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:01

Crédito: Rivaldo projetou o confronto da Liga dos Campeões e a volta de Coutinho ao Barça (Betfair.net
Na última quinta-feira, a UEFA realizou o sorteio de grupos da próxima temporada da Liga dos Campeões. Para a alegria dos amantes de futebol, Barcelona e Juventus estão no mesmo grupo, e os craques e velhos rivais Lionel Messi e Cristiano Ronaldo voltarão a se enfrentar. Em entrevista à Betfair.net, o craque Rivaldo falou sobre os desafios de cada time e o favoritismo de alguns clubes.
- Vai ser bonito rever este duelo saudável que aconteceu durante muitos anos no futebol espanhol. Isso irá certamente animar a competição, pois todo mundo deseja ver novamente os dois se enfrentando dentro de campo. E com Dínamo Kiev e Ferencváros completando o grupo, tudo indica que ambos irão se classificar e brigar pela liderança - analisou Rivaldo. Empolgado com a edição do torneio, Rivaldo comentou também como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo mexem com cada jogador de ambos os times e, consequentemente, com a competição.
- Esse sempre foi um duelo muito bom e saudável, e motivava tanto os jogadores como a própria competição, então se tratava de uma rivalidade no bom sentido que agora poderá ser vista por 180 minutos - disse Rivaldo.
O ex-jogador do Barça disse que vai aproveitar os duelos entre o time espanhol e italiano para desfrutar do bom futebol na televisão. Com experiência de ter sido eleito o melhor do mundo em 1999, o ex-jogador comentou a disputa acirrada entre a dupla pelo posto nos últimos anos.
- O Cristiano sempre quer ser o melhor e estou certo de que o Messi não vai querer dar mole para o português, então é sentar confortavelmente e assistir a duas partidas que deverão ser bem gostosas de acompanhar - comentou Rivaldo.
Houve tempo para um elogio ao brasileiro Philippe Coutinho, que após empréstimo ao Bayern de Munique, está de volta ao Barcelona.
- (Coutinho) Tem tudo para vingar no Barcelona - projetou Rivaldo.

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