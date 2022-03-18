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futebol

Rivaldo analisa futuro de Neymar e Messi no Paris Saint-Germain

Pentacampeão do mundo acredita que atletas estejam frustrados com a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 13:07

Publicado em 18 de Março de 2022 às 13:07

Rivaldo, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, analisou o futuro de Neymar e Messi no Paris Saint-Germain. Em entrevista à "Betfair", o ex-jogador afirmou que há um sentimento de frustração pelo fracasso da equipe na atual temporada.- Os jogadores estão decepcionados com essa eliminação 9da Champions League) inesperada e eles precisam entender que as vaias são normais nesse momento e a responsabilidade deles agora é dar a volta por cima o mais rápido possível.
> Veja a tabela da Ligue 1
Apesar da campanha ruim, o brasileiro acredita que a dupla irá permanecer no PSG na próxima temporada, mas lembra que o craque argentino nunca passou por uma situação de críticas semelhante na carreira.
- Eu penso que ambos vão querer permanecer e dar uma resposta na próxima temporada. O Neymar já passou por isso no PSG e pode estar mais preparado para lidar com a torcida, enquanto o Messi está tendo sua primeira temporada longe do Barcelona, onde era idolatrado e poderá ser mais difícil para ele.
Sem Champions League e sem Copa da França, o Paris Saint-Germain tem apenas o Campeonato Francês para disputar até o fim da temporada. A equipe de Mauricio Pochettino é líder da Ligue 1 com folga e deve conquistar o título de forma antecipada.
Crédito: MessieNeymarnãoreeditaramsucessodoBarcelonanoPSG(Foto:AlainJOCARD/AFP

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