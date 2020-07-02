Rivaldo afirma que algo no Barcelona não está bem e critica desempenho

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O ex-jogador Rivaldo afirmou que a situação vivida por Griezmann diante do jogo contra o Atlético de Madrid, em que o jogador entrou em campo aos 45 minutos do segundo tempo, evidencia que algo não está bem. Em declarações ao site da “Betfair”, o brasileiro também criticou o desempenho do Barcelona na partida.

- Está claro que a mudança demonstra que algo não vai bem na equipe, porque não alinhar Griezmann em uma partida tão importante significa que você acredita que ele não está em seu melhor momento e, inclusive, que foi uma transferência equivocada. Não posso entender como um campeão do mundo, estrela do Atlético por anos e uma contratação milionária, acabe relegado a jogar esses minutos em um jogo importante.O ex-camisa 10 do clube também lamentou a falta de objetividade no estilo de jogo que os culés optam.

- Não há desculpas para o Barcelona e seu jogo decepciona desde o retorno da competição. A equipe tem muita posse, mas para nada, porque apenas avança e é previsível para o rival. Não arrisca o suficiente. Não pode, simplesmente, ficar tocando a bola por todo campo.