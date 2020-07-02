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futebol

Rivaldo afirma que algo no Barcelona não está bem e critica desempenho

Ex-jogador e campeão do mundo com a Seleção Brasileira não concordou com pouca participação de Griezmann em campo e não gosta de pouca objetividade no jogo...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 11:54

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 11:54

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
O ex-jogador Rivaldo afirmou que a situação vivida por Griezmann diante do jogo contra o Atlético de Madrid, em que o jogador entrou em campo aos 45 minutos do segundo tempo, evidencia que algo não está bem. Em declarações ao site da “Betfair”, o brasileiro também criticou o desempenho do Barcelona na partida.
- Está claro que a mudança demonstra que algo não vai bem na equipe, porque não alinhar Griezmann em uma partida tão importante significa que você acredita que ele não está em seu melhor momento e, inclusive, que foi uma transferência equivocada. Não posso entender como um campeão do mundo, estrela do Atlético por anos e uma contratação milionária, acabe relegado a jogar esses minutos em um jogo importante.O ex-camisa 10 do clube também lamentou a falta de objetividade no estilo de jogo que os culés optam.
- Não há desculpas para o Barcelona e seu jogo decepciona desde o retorno da competição. A equipe tem muita posse, mas para nada, porque apenas avança e é previsível para o rival. Não arrisca o suficiente. Não pode, simplesmente, ficar tocando a bola por todo campo.
O Barcelona está em uma situação difícil no Campeonato Espanhol, pois está um ponto atrás do Real Madrid, que joga nesta quinta-feira contra o Getafe e pode abrir quatro pontos de vantagem faltando apenas cinco rodadas. O momento do clube internamente, na relação dos jogadores com comissão técnica, também não é dos melhores.

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