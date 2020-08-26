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futebol

Rivaldo acredita que Manchester City é o time ideal para Messi

Brasileiro vê triste o fim de casamento de 20 anos entre Messi e Barcelona, mas acredita que atleta pode render em alto nível ao lado de Guardiola no futebol inglês...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 11:47

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 11:47
Rivaldo, ex-jogador do Barcelona e campeão do mundo com a seleção brasileira, acredita que, caso Messi saia da equipe blaugrana, o melhor destino seria o Manchester City. Em entrevista à “Betfair”, o brasileiro também afirmou que seria triste ver o fim do casamento do clube com o jogador que já dura 20 anos.
- Seria um triste fim para a história de Messi no Barça se sua saída for confirmada, mas é o futebol e às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. O Manchester City pode ser a melhor opção para ele. Tem 33 anos, mas sua qualidade e talento são indiscutíveis e acho que ele ainda pode jogar mais alguns anos no nível mais alto.
Messi busca uma saída sem custos do Barcelona se prendendo em uma cláusula de seu contrato em que poderia exercer a rescisão do vínculo de forma unilateral ao fim da temporada. O prazo era até o dia 10 de junho, mas o argentino entende que por conta da paralisação do futebol devido a Covid-19, a data inicial deve ser prorrogada.

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