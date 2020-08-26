Rivaldo acredita que Manchester City é o time ideal para Messi

Rivaldo, ex-jogador do Barcelona e campeão do mundo com a seleção brasileira, acredita que, caso Messi saia da equipe blaugrana, o melhor destino seria o Manchester City. Em entrevista à “Betfair”, o brasileiro também afirmou que seria triste ver o fim do casamento do clube com o jogador que já dura 20 anos.

- Seria um triste fim para a história de Messi no Barça se sua saída for confirmada, mas é o futebol e às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. O Manchester City pode ser a melhor opção para ele. Tem 33 anos, mas sua qualidade e talento são indiscutíveis e acho que ele ainda pode jogar mais alguns anos no nível mais alto.