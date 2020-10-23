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futebol

Rivaldo aconselha Zidane a entrar com Vinícius Júnior no clássico

Campeão do mundo diz que jovem brasileiro não precisa aprender mais do banco, mas se desenvolver dentro do campo. Ex-jogador também não crê em demissão de Zidane...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 09:49

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 09:49
Crédito: Vinícius é o jogador mais perigoso do Real Madrid, segundo Rivaldo (GABRIEL BOUYS / AFP
Rivaldo criticou o técnico Zidane por utilizar pouco o atacante Vinícius Júnior entre os titulares do Real Madrid, em declarações ao portal “Betfair”. O campeão do mundo com a Seleção Brasileira elogiou o jovem revelado pelo Flamengo que marcou um gol no último jogo merengue pela Liga dos Campeões e acredita que o ponta deve ter oportunidades no clássico contra o Barcelona neste sábado.
- Zidane se equivoca deixando Vinícius tantas vezes no banco, pois agora é o seu jogador mais perigoso. Já demonstrou seu talento e qualidade. Não precisa aprender mais do banco, mas sim se desenvolver em campo para ser cada vez mais perigoso e influente no ataque do Real Madrid. Por isso, Zidane deveria usá-lo no Camp Nou neste clássico. No último já marcou.
O ex-jogador também abordou a questão de uma possível demissão do técnico francês após um início de temporada ruim.
- Não acredito que esteja em perigo, porque na temporada passada o Real Madrid ganhou o Campeonato Espanhol. Zidane foi um grande jogador e como treinador conquistou três Ligas dos Campeões. Estamos no início da temporada e o Real sempre estará brigando para ser campeão porque é um clube muito grande.
Apesar dos elogios e conselhos que deu ao técnico Zidane, Rivaldo acredita em uma vitória culé com dois gols de Lionel Messi. O brasileiro considera o clássico chave para o clube blaugrana e para o jogador depois de todas as polêmicas enfrentadas por ambas as partes nos últimos meses.

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