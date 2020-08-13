Rivaldinho assina contrato com clube da Polônia por três temporadas

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Rivaldinho, filho do pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Rivaldo, acertou sua ida para o KS Cracovia, da Polônia. O clube pagou a multa de 300 mil euros do atacante ao Viitorul, da Romênia. O atacante assinou um acordo por três temporadas e seu time terá a opção de estender automaticamente por mais um ano.

Nas suas primeiras palavras, o jogador de 25 anos está feliz com a nova oportunidade e com a possibilidade de jogar competição europeia.

- Foi tudo muito rápido. Eu vi que eles têm um projeto bom, ganharam a Copa (da Polônia) esta temporada e vão disputar a Liga EUropa. Estou muito feliz, é uma grande oportunidade, um passo à frente na minha carreira.