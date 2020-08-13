Rival nesta noite, Ceni tem melhores números da história do Morumbi

Crédito: AFP / MIGUEL SCHINCARIOL

Os jogadores de São Paulo e Fortaleza vão se deparar com diversas fotos de Rogério Ceni nos corredores que dão acesso aos vestiários do Morumbi. O ex-goleiro do Tricolor Paulista, hoje técnico do Tricolor Cearense, não é só o nome do maior destaque no estádio entre os personagens do jogo desta quarta-feira, às 19h15, pelo Brasileirão. Os números mostram que ele é o maior da história da casa são-paulina, inaugurada em 1960.

Será a primeira vez de Rogério Ceni no Morumbi como adversário do São Paulo. Ele passou 25 anos frequentando o local como atleta do clube - chegou a morar lá no início de sua trajetória - e mais alguns meses como treinador, em 2017. Pelo Fortaleza, nenhum dos jogos que fez contra o clube do qual é ídolo foi no estádio: um no Castelão e outro no Pacaembu (devido a um show no Morumbi). O São Paulo venceu os dois: 1 a 0 e 2 a 1.Ceni jogou 594 vezes pelo São Paulo no Morumbi (recordista), venceu 375 dessas partidas (recordista) e não sofreu gols em 242 delas (recordista). Fez 73 gols e, obviamente, é o goleiro mais artilheiro da história do estádio. Foram 14 títulos conquistados com jogos no estádio ao longo da campanha (recordista).

Veja abaixo os recordes de Rogério Ceni no Morumbi:

Atleta com mais jogos no Morumbi594 jogos

Atleta com mais vitórias no Morumbi375 vitórias

Atleta com mais jogos consecutivos no Morumbi61 jogos (31/10/2009 a 19/11/2011)

Atleta com mais jogos no Morumbi pelo Brasileiro289 jogos

Atleta com mais vitórias no Morumbi pelo Brasileiro171 vitórias

Atleta com mais jogos no Morumbi no Brasileiro de pontos corridos: 215 jogos

Atleta com mais jogos no Morumbi pela Libertadores44 jogos

Atleta com mais vitórias no Morumbi pela Libertadores38 vitórias

Atleta com mais jogos no Morumbi em competições internacionais89 jogos

Atleta com mais vitórias no Morumbi em competições internacionais64 vitórias

Atleta com mais jogos de mata-mata no Morumbi117 jogos

Atleta com mais vitórias no Morumbi em jogos de mata-mata65 vitórias

Jogador que mais atuou no estádio na temporada12 vezes

Atleta com mais gols no Morumbi pela Libertadores10 gols (empatado com Luis Fabiano)

Goleiro com mais gols no Morumbi73 gols

Atleta mais velho a atuar pelo São Paulo no Morumbi​42 anos