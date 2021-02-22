'Rival importante, que tem grandes jogadores', diz Simeone sobre o Chelsea antes de jogo da Champions

Crédito: Reprodução/Twitter Atlético de Madrid

Antes do duelo contra o Chelsea, pelas oitavas de final da Champions League, o técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, elogiou o adversário desta terça-feira. Questionado sobre o momento atual de sua equipe, 'el Cholo' afirmou que não vai mudar sua forma de jogar.

+ Veja a tabela da Champions League- As opiniões são respeitáveis. Vamos procurar vencer um rival importante, que tem grandes jogadores. Eles sabem o que pensamos e não vamos mudar - disse Simeone em entrevista coletiva.

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Além de falar sobre a equipe do Chelsea, Simeone fez questão de elogiar o técnico Thomas Tuchel, que chegou recentemente aos Blues e ainda está invicto no comando londrino.