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'Rival importante, que tem grandes jogadores', diz Simeone sobre o Chelsea antes de jogo da Champions

Técnico do Atlético de Madrid elogia os Blues antes das oitavas de final e diz que Thomas Tuchel incentiva suas equipes a jogarem bem: 'O Chelsea mudou com o novo treinador'...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 15:20

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:20

Crédito: Reprodução/Twitter Atlético de Madrid
Antes do duelo contra o Chelsea, pelas oitavas de final da Champions League, o técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, elogiou o adversário desta terça-feira. Questionado sobre o momento atual de sua equipe, 'el Cholo' afirmou que não vai mudar sua forma de jogar.
+ Veja a tabela da Champions League- As opiniões são respeitáveis. Vamos procurar vencer um rival importante, que tem grandes jogadores. Eles sabem o que pensamos e não vamos mudar - disse Simeone em entrevista coletiva.
+ Sunderland com novo dono: saiba quem são os bilionários donos de clubes na Europa
Além de falar sobre a equipe do Chelsea, Simeone fez questão de elogiar o técnico Thomas Tuchel, que chegou recentemente aos Blues e ainda está invicto no comando londrino.
- O Chelsea mudou muito com Thomas Tuchel, que incentiva as equipes a jogarem bem. É uma equipe poderosa com grandes jogadores e que fez um bom investimento financeiro. Os seus atacantes podem jogar em qualquer equipe da Europa - disse.

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