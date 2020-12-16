Rival especial e volta por cima: Pablo pode ter chance de ouro em 'final'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Pablo pode ter a sua chance de ouro contra o Atlético-MG, às 21h30, nesta quarta-feira (16), no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo direto na busca pela liderança da competição. Com a lesão de Luciano, o camisa nove são-paulino deve ser o substituto na equipe titular, contra um adversário que trás boas lembranças para o jogador.

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O Galo foi o rival do atacante em sua partida de estreia como profissional, no Athletico-PR, em agosto de 2011. Na ocasião, o Furacão perdeu para o Galo, mas o jogo ficou marcado na carreira de Pablo. Desde 2016, ele enfrentou os mineiros em cinco jogos, com um empate, quatro derrotas e um gol marcado. Pelo São Paulo, ele participou da derrota por 3 a 0 no primeiro turno.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃOPara mudar o retrospecto ruim contra o Atlético-MG, Pablo confia em seus números nesta temporada. Ele é o terceiro jogador com mais partidas pelo clube no ano, com 44, empatado com Reinaldo e Vitor Bueno. Apenas Tiago Volpi (49) e Tchê Tchê (45), tem mais jogos em 2020. Além disso, o camisa nove é o terceiro que mais balançou as redes no ano, com 11 gols, atrás dos destaques Luciano (15) e Brenner (20).