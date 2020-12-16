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futebol

Rival especial e volta por cima: Pablo pode ter chance de ouro em 'final'

Camisa nove deve ser o substituto de Luciano em 'final' diante do Atlético-MG, adversário da sua estreia como profissional. Atacante tem números regulares no ano com Diniz...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 08:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Pablo pode ter a sua chance de ouro contra o Atlético-MG, às 21h30, nesta quarta-feira (16), no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo direto na busca pela liderança da competição. Com a lesão de Luciano, o camisa nove são-paulino deve ser o substituto na equipe titular, contra um adversário que trás boas lembranças para o jogador.
São Paulo x Atlético-MG: veja quem pode brilhar, o que está em jogo e estatísticas
O Galo foi o rival do atacante em sua partida de estreia como profissional, no Athletico-PR, em agosto de 2011. Na ocasião, o Furacão perdeu para o Galo, mas o jogo ficou marcado na carreira de Pablo. Desde 2016, ele enfrentou os mineiros em cinco jogos, com um empate, quatro derrotas e um gol marcado. Pelo São Paulo, ele participou da derrota por 3 a 0 no primeiro turno.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃOPara mudar o retrospecto ruim contra o Atlético-MG, Pablo confia em seus números nesta temporada. Ele é o terceiro jogador com mais partidas pelo clube no ano, com 44, empatado com Reinaldo e Vitor Bueno. Apenas Tiago Volpi (49) e Tchê Tchê (45), tem mais jogos em 2020. Além disso, o camisa nove é o terceiro que mais balançou as redes no ano, com 11 gols, atrás dos destaques Luciano (15) e Brenner (20).
Em suas 44 atuações no ano, Pablo ajudou a equipe com 16 participações diretas em gols, sendo 11 tentos e quatro assistências. Com ele em campo, o Tricolor conseguiu 23 vitórias, além de 11 empates e 10 derrotas na temporada. Com esses bons números, Pablo espera corresponder e colocar uma 'pulga atrás da orelha' de Fernando Diniz na sequência das competições.

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