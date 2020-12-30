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Rival do Real Madrid na Champions, Atalanta anuncia reforço para defesa

Joakim Maehle deixará o Genk, da Bélgica, para defender a equipe de Gian Piero Gasperini. Atleta já passou por exames médicos e assinará contrato no dia 4 de janeiro...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 15:49
Crédito: AFP
Sensação da Europa na última temporada, a Atalanta anunciou um reforço nesta quarta-feira visando a segunda metade da época 2020/21. Rival do Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, o clube do norte italiano chegou a um acordo com o Genk, da Bélgica, pelo lateral-direito Joakim Maehle.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoO atleta de 23 anos, que também atua como meia aberto pelo lado direito, já passou por exames médicos na Atalanta e assinará contrato no dia 4 de janeiro, quando abre a janela de transferências na Itália. No entanto, com o aval do Genk, o jogador já está integrado à equipe da Lombardia.
+ Retrospectiva 2020: Veja os times europeus que mais decepcionaram neste ano
Titular absoluto no clube belga, Maehle atuou em 16 dos 18 jogos do Genz na temporada, sendo metade como lateral e metade como meia. O camisa 31 marcou um gol e deu quatro assistências. Segundo a imprensa italiana, o valor da negociação foi de 10 milhões de euros (quase R$ 64 milhões).

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