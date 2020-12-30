Rival do Real Madrid na Champions, Atalanta anuncia reforço para defesa

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Sensação da Europa na última temporada, a Atalanta anunciou um reforço nesta quarta-feira visando a segunda metade da época 2020/21. Rival do Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, o clube do norte italiano chegou a um acordo com o Genk, da Bélgica, pelo lateral-direito Joakim Maehle.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoO atleta de 23 anos, que também atua como meia aberto pelo lado direito, já passou por exames médicos na Atalanta e assinará contrato no dia 4 de janeiro, quando abre a janela de transferências na Itália. No entanto, com o aval do Genk, o jogador já está integrado à equipe da Lombardia.

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