Rival do Corinthians, Fortaleza não perdeu dos paulistas neste Brasileirão

Crédito: Fortaleza venceu o Corinthians no 1º turno (Divulgação/Fortaleza

No próximo sábado, o Fortaleza tem um duelo importante contra o Corinthians, em jogo de duas equipes que brigam pelo G-6.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Consciente da dificuldade que vai encontrar na Neo Química Arena, o time de Pablo Vojvoda se escora no retrospecto contra os paulistas na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, em cinco partidas contra os times de São Paulo, a equipe de Vojvoda levou a melhor em quatro partidas e empatou um.

Diante do Timão, na Arena Castelão, o Fortaleza venceu por 1 a 0 em lindo gol de Robson de fora da área.

Confira os resultados abaixo:

Fortaleza 1 x 0 Corinthians

São Paulo 0 x 1 Fortaleza

Palmeiras 2 x 3 Fortaleza

Fortaleza 1 x 0 Bragantino