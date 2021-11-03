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futebol

Rival do Corinthians, Fortaleza não perdeu dos paulistas neste Brasileirão

Tricolor fez cinco jogos contra os times de São Paulo e apresenta um ótimo desempenho...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 19:17

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 19:17

Crédito: Fortaleza venceu o Corinthians no 1º turno (Divulgação/Fortaleza
No próximo sábado, o Fortaleza tem um duelo importante contra o Corinthians, em jogo de duas equipes que brigam pelo G-6.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Consciente da dificuldade que vai encontrar na Neo Química Arena, o time de Pablo Vojvoda se escora no retrospecto contra os paulistas na atual edição do Campeonato Brasileiro.
Até o momento, em cinco partidas contra os times de São Paulo, a equipe de Vojvoda levou a melhor em quatro partidas e empatou um.
Diante do Timão, na Arena Castelão, o Fortaleza venceu por 1 a 0 em lindo gol de Robson de fora da área.
Confira os resultados abaixo:
Fortaleza 1 x 0 Corinthians
São Paulo 0 x 1 Fortaleza
Palmeiras 2 x 3 Fortaleza
Fortaleza 1 x 0 Bragantino
Fortaleza 1 x 1 Santos

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