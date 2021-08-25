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Rivais Juventude e Caxias se unem para incentivar vacinação de jovens contra Covid-19

'Ca-Ju da vacinação' acontecerá nessa quarta-feira (25), das 16h às 20h, nos estádios Alfredo Jaconi e Centenário, em Caxias do Sul...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 14:32

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 14:32

Crédito: Divulgação
Os rivais gaúchos Juventude e Caxias se uniram por uma causa maior, incentivar jovens entre 18 a 28 anos a se vacinarem contra o coronavírus. Para isso, os times disponibilizaram os estádios Alfredo Jaconi e Centenário como postos de vacinação.
Fábio Pizzamiglio, vice-presidente de marketing do Juventude, explicou que o clube que irá disponibilizar a estrutura e incentivar os jovens.
A população pode procurar um dos estádios das 16h às 20h. Independentemente do seu time do coração, o "CA-JU da vacinação" estará aberto para todos.

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