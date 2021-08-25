Rivais Juventude e Caxias se unem para incentivar vacinação de jovens contra Covid-19

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Os rivais gaúchos Juventude e Caxias se uniram por uma causa maior, incentivar jovens entre 18 a 28 anos a se vacinarem contra o coronavírus. Para isso, os times disponibilizaram os estádios Alfredo Jaconi e Centenário como postos de vacinação.

Fábio Pizzamiglio, vice-presidente de marketing do Juventude, explicou que o clube que irá disponibilizar a estrutura e incentivar os jovens.