AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Rivais, CRB e CSA são destaques na Copa do Nordeste

Galo e Azulão iniciaram o torneio muito bem e lideram suas chaves até o momento...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 19:10
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A dupla CRB e CSA estão como protagonistas na Copa do Nordeste. Após 5 rodadas disputadas, ambos lideram suas chaves e pintam como protagonistas na competição.
+ Atlético-MG é o líder! Veja a classificação da temporada 2021 com base no aproveitamento dos clubes brasileiros
Do lado vermelho de Alagoas, Roberto Fernandes, que voltou ao clube na reta final da Série B, colocou ordem na casa e apresenta um trabalho consistente, que anima o torcedor.
Em sua chave, o CRB aparece com 8 pontos e só corre o risco de terminar a rodada longe da ponta se o Ceará bater o Treze-PB.
+ Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
Por outro lado, o CSA, comandado por Mozart, bateu na trave em relação ao acesso para a elite do futebol brasileiro e deu sequência no trabalho em 2021. Sem temer os gigantes da região, a equipe já bateu Santa Cruz e Bahia, o que deixou a equipe na ponta do grupo B.
Confronto direto
O bom momento entre eles é tão grande, que no jogo disputado no Rei Pelé, o placar ficou empatado por 1 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crb
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente com ônibus do Sistema Transcol e uma bicicleta elétrica deixa uma pessoa ferida na Serra
Acidente entre ônibus e bike elétrica deixa ciclista ferido em avenida na Serra
Imagem de destaque
Preço de imóvel: quanto vale a vida que você quer viver?
Incêndio em vegetação mobiliza Corpo de Bombeiros no Parque da Fonte Grande
Incêndio em vegetação mobiliza Bombeiros no Parque da Fonte Grande

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados