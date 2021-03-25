Rivais, CRB e CSA são destaques na Copa do Nordeste

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A dupla CRB e CSA estão como protagonistas na Copa do Nordeste. Após 5 rodadas disputadas, ambos lideram suas chaves e pintam como protagonistas na competição.

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Do lado vermelho de Alagoas, Roberto Fernandes, que voltou ao clube na reta final da Série B, colocou ordem na casa e apresenta um trabalho consistente, que anima o torcedor.

Em sua chave, o CRB aparece com 8 pontos e só corre o risco de terminar a rodada longe da ponta se o Ceará bater o Treze-PB.

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Por outro lado, o CSA, comandado por Mozart, bateu na trave em relação ao acesso para a elite do futebol brasileiro e deu sequência no trabalho em 2021. Sem temer os gigantes da região, a equipe já bateu Santa Cruz e Bahia, o que deixou a equipe na ponta do grupo B.

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