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futebol

Rivais, Ceará e Fortaleza começam a Copa do Nordeste em alta

Vozão e Leão lideram suas chaves no começo do torneio regional...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 10:27
Crédito: Felipe Santos/Ceará
A Copa do Nordeste está apenas na 2ª rodada da fase de grupos, mas a dupla Ceará e Fortaleza mostram a sua força diante dos rivais regionais.
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Com bom desempenho, os dois lideram suas chaves e começam a despontar como possíveis favoritos ao título do torneio.
No caso do Ceará, o Vozão chega embalado após a temporada passada, quando venceu a Copa do Nordeste e faturou uma vaga na Copa Sul-Americana.
Já o Fortaleza vive uma fase de transição. O time parece se soltar de vez da sombra de Rogério Ceni e aposta no técnico Enderson Moreira para reviver bons momentos.
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Edições passadas
Vale lembrar, que Fortaleza e Ceará foram os dois últimos campeões a Copa do Nordeste. Se o Vozão levou a taça ano passado, o Tricolor ficou com a taça de 2019.

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