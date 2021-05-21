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Rio Claro x RB Brasil, Água Santa x Portuguesa... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
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LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 02:00

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 02:00

Crédito: Divulgação
A sexta-feira (21) de futebol será agitada pelas competições ao redor do mundo. Às 11h, o Rio Claro recebe o Red Bull Brasil pela Série A2 do Paulistão.Mais tarde, também pela Segunda Divisão do Paulista, o Água Santa enfrenta a Portuguesa, às 19h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h - Rio Claro x Red Bull Brasil Paulistão A2 Onde assistir: SporTV 2 e Premiere
15h30 - Atibaia x São BernardoPaulistão A2 Onde assistir: SporTV e Premiere
15h45 - Blackpool x Oxford United Inglês 3ª Divisão Onde assistir: ESPN App
19h - Água Santa x PortuguesaPaulistão A2 Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Oeste x XV de Piracicaba Paulistão A2 Onde assistir: SporTV e Premiere

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