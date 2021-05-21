Rio Claro x RB Brasil, Água Santa x Portuguesa... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

A sexta-feira (21) de futebol será agitada pelas competições ao redor do mundo. Às 11h, o Rio Claro recebe o Red Bull Brasil pela Série A2 do Paulistão.Mais tarde, também pela Segunda Divisão do Paulista, o Água Santa enfrenta a Portuguesa, às 19h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: