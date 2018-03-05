Rio Branco realiza mais uma peneira em busca de novos talentos sub-20

Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? E quando esse sonho tem como aliado a vontade de vestir a camisa do Rio Branco? Com esses objetivos traçados, dezenas de jovens participaram das peneiras realizadas pelo Rio Branco nas últimas semanas. Duas seletivas já foram realizadas e uma outra está programada para a próxima quarta-feira (7), em Vitória.

Foram dias de muito suor, correria e dedicação com uma meta: ingressar nas categorias de base do Capa-Preta. Entre os atletas que disputavam um espaço no time sub-20, seis foram selecionados. Eles agora vão passar por mais avaliações nos treinamentos com o elenco do clube, além de serem observados nos jogos-treino, afirmou o técnico do Rio Branco sub-20, Wagner Dreger.

O Rio Branco realizou peneiras recentemente Crédito: Thiago Félix/Rio Branco

Nova peneira

Uma nova peneira para o time sub-20 vai acontecer na próxima quarta-feira, às 14h, no campo de Andorinhas, em Vitória. De acordo com Wagner Dreger, a equipe de avaliação vai levar em conta a capacidade física dos atletas e a técnica referente ao jogo para selecionar os jogadores.

Os atletas vão se apresentar no campo em Andorinhas e após fazer a inscrição e apresentar o atestado médico, eu separo as equipes dividindo aleatoriamente por posição em campo. Na primeira parte, após um breve aquecimento, serão realizadas atividades específicas com bola envolvendo domínio, passe, cruzamentos, triangulações e finalizações, a fim de avaliar os atletas em todos esses quesitos, explicou o treinador.

O clube não tem um número específico de atletas que serão aprovados na peneira, já que cerca de 70% da categoria Sub-20 poderá ser aproveitada pelo técnico Erich Bomfim no elenco principal.

Serviço

Peneira do Sub-20





Local: Campo de Andorinhas, localizado na Rua Emílio Ferreira da Silva, em Andorinhas

Horário: 14 horas

Idade: Nascidos em 1998, 1999 e 2000.

O que levar:

1: Ficha de inscrição preenchida ( https://goo.gl/ofeXho

2: Atestado médico

3: Chuteira e caneleira