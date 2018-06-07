Decisão

Rio Branco mostra força e bate o Estrela no Sumaré, em Cachoeiro

Dedé, de pênalti, garantiu o triunfo no primeiro jogo da final da Segundinha

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 00:21

Publicado em 

07 jun 2018 às 00:21
O Rio Branco largou na frente na decisão da Série B do Capixabão. Após garantir a classificação no último sábado (02), o Capa-Preta superou o Estrela, que eliminou o Aracruz para regressar à elite, pelo placar de 1 a 0, na noite desta quarta-feira (06), no estádio Sumaré, em Cachoeiro.
Rio Branco e Estrela fizeram o primeiro jogo da final da Série B no Sumaré Crédito: Thalisson Bandeira/RBAC
O gol do Brancão saiu dos pés do volante Dedé, em cobrança de pênalti aos 31 minutos do 2º tempo, decepcionando o bom público que compareceu ao Sumaré.
Com a vitória magra, mas importante, o Capa-Preta pode até empatar, no próximo sábado (09), às 15 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica, que garante o título da Segundinha.  
 

