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Capa-Preta

Rio Branco lança edição especial de camisa com promoção à torcida

No próximo sábado, o torcedor que comprar o manto alvinegro ganha ingresso para jogo contra o Aracruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 14:38

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 14:38

O torcedor do Rio Branco ganhou mais uma opção de manto. Em uma ação dos patrocinadores, foi lançada uma nova camisa em edição especial. A camisa será vendida por R$ 60, com toda renda sendo revertida para o clube.
A camisa do Rio Branco será vendida por R$ 60, com toda renda sendo revertida para o clube Crédito: Rio Branco/Divulgação
"Com isso, o próprio torcedor estará patrocinando o Rio Branco", afirmou o diretor de marketing do clube, Luciano Mendonça.
A camisa estará à venda no estádio Kleber Andrade, nos dias de jogos do Rio Branco pela Série B do Campeonato Capixaba, e no Salada & Grill, em Cariacica, nos tamanhos P, M, G e GG.
Promoção
No próximo sábado (12), quando o Capa-Preta enfrenta o Aracruz, pela 10ª rodada da Série B, no estádio Kleber Andrade, haverá promoção: na compra da camisa, por R$ 60, o torcedor garante um ingresso para o jogo.

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