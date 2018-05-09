Rio Branco lança edição especial de camisa com promoção à torcida

O torcedor do Rio Branco ganhou mais uma opção de manto. Em uma ação dos patrocinadores, foi lançada uma nova camisa em edição especial. A camisa será vendida por R$ 60, com toda renda sendo revertida para o clube.

A camisa do Rio Branco será vendida por R$ 60, com toda renda sendo revertida para o clube Crédito: Rio Branco/Divulgação

"Com isso, o próprio torcedor estará patrocinando o Rio Branco", afirmou o diretor de marketing do clube, Luciano Mendonça.

A camisa estará à venda no estádio Kleber Andrade, nos dias de jogos do Rio Branco pela Série B do Campeonato Capixaba, e no Salada & Grill, em Cariacica, nos tamanhos P, M, G e GG.

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