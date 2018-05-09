Rio Branco lança edição especial de camisa com promoção à torcida

O torcedor do Rio Branco ganhou mais uma opção de manto. Em uma ação dos patrocinadores, foi lançada uma nova camisa em edição especial. A camisa será vendida por R$ 60, com toda renda sendo revertida para o clube.
"Com isso, o próprio torcedor estará patrocinando o Rio Branco", afirmou o diretor de marketing do clube, Luciano Mendonça.
A camisa estará à venda no estádio Kleber Andrade, nos dias de jogos do Rio Branco pela Série B do Campeonato Capixaba, e no Salada & Grill, em Cariacica, nos tamanhos P, M, G e GG.
Promoção
No próximo sábado (12), quando o Capa-Preta enfrenta o Aracruz, pela 10ª rodada da Série B, no estádio Kleber Andrade, haverá promoção: na compra da camisa, por R$ 60, o torcedor garante um ingresso para o jogo.