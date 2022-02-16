Rio Branco estuda adotar o modelo de clube-empresa em novo modelo de gestão

Na última segunda-feira (14), o Conselho Deliberativo do Rio Branco teve uma reunião com o Grupo Inver, responsável por auxiliar o clube no processo de reestruturação de gestão e marketing, para discutir a possibilidade de migração do modelo associativo para o empresarial. O CEO do grupo, que tem sua sede em Americana, Henrique Costa, convocou este primeiro encontro para debater e fazer esclarecimentos sobre o que é e como funciona uma SAF.O advogado especializado em negócios esportivos, Luiz Henrique Martins Ribeiro, apresentou um projeto de SAF para a cúpula da equipe paulista e tocou em questões importantes, como o enfrentamento da dívida e de que maneira o clube pode se beneficiar da legislação no projeto. A reunião serviu para alertar sobre os principais impactos e os cuidados que precisam ser levados em consideração para a formação de uma Sociedade Anônima de Futebol.