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futebol

Rio Branco estuda adotar o modelo de clube-empresa em novo modelo de gestão

Equipe deseja implementa a SAF e já teve reunião para discutir ideia...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 18:40
Na última segunda-feira (14), o Conselho Deliberativo do Rio Branco teve uma reunião com o Grupo Inver, responsável por auxiliar o clube no processo de reestruturação de gestão e marketing, para discutir a possibilidade de migração do modelo associativo para o empresarial. O CEO do grupo, que tem sua sede em Americana, Henrique Costa, convocou este primeiro encontro para debater e fazer esclarecimentos sobre o que é e como funciona uma SAF.O advogado especializado em negócios esportivos, Luiz Henrique Martins Ribeiro, apresentou um projeto de SAF para a cúpula da equipe paulista e tocou em questões importantes, como o enfrentamento da dívida e de que maneira o clube pode se beneficiar da legislação no projeto. A reunião serviu para alertar sobre os principais impactos e os cuidados que precisam ser levados em consideração para a formação de uma Sociedade Anônima de Futebol.
Os próximos passos ficaram definidos. O Conselho do Rio Branco deve se reunir novamente com o Grupo Inver e convocar uma assembleia geral para a decisão de aprovar ou não a constituição de uma SAF. A tendência é que as duas partes voltem a conversar para a estruturação do novo modelo de gestão.Recentemente, o interesse das equipes do futebol brasileiro na implementação do modelo de gestão da Sociedade Anônima do Futebol têm aumentado. Essa é uma realidade que tem aparecido, não só nos clubes de grande expressão do futebol brasileiro, como também nos menores e emergentes, exemplo do Rio Branco, Botafogo-SP e Ituano.
Crédito: ArquivoPessoal

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