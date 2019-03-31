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Capixabão

Rio Branco e Vitória se garantem nas semifinais; Desportiva dá adeus

Na semifinal, o Rio Branco vai enfrentar o Real Noroeste, enquanto o Vitória aguarda o vencedor do confronto entre Rio Branco-VN e Estrela

Publicado em 30 de Março de 2019 às 22:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2019 às 22:26
O Rio Branco está nas semifinais do Capixabão. Na tarde deste sábado (30), o Capa-Preta empatou com o Serra em 1 a 1, no Kleber Andrade, e assegurou a vaga na próxima fase, já que venceu a partida de ida por 1 a 0 no Robertão. Rodrigo Lacraia abriu o placar para o Serra no primeiro tempo; e Wesley fez o gol de empate do Rio Branco. 
o zagueiro Wesley marcou o gol que garantiu a classificação do Rio Branco Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco AC
Nas semifinais o Rio Branco vai enfrentar o Real Noroeste. Como o time de Águia Branca foi o primeiro colocado na primeira fase, tem o mando de campo no jogo da volta. Em caso de igualdade na soma dos resultados, a vaga para as finais será definida nas cobranças de pênaltis. 
Na primeira etapa, o Serra encurralou o Rio Branco. O time Cobra-Coral acertou duas bolas na trave com o lateral Peu em cobranças de falta. A pressão deu resultado. O gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento da esquerda, Alex ajeitou de cabeça e Rodrigo Lacraia mandou para o fundo das redes.
No segundo tempo, o Rio Branco mostrou evolução e chegou ao empate aos 13 minutos. João Paulo cobrou falta pela direita e o zagueiro Wesley subiu mais alto para empatar de cabeça. 
Desportiva Eliminada 
A Desportiva não conseguiu administrar a vantagem e chegar às semifinais. No Rochão, a Locomotiva Grená perdeu para o Real Noroeste por 1 a 0 e deu adeus aó Capixabão.
Felipe Linhares marcou o gol do Real Noroeste, que garantiu a classificação graças a vantagem de jogar pela igualdade da soma dos resultados dos dois duelos; uma vez que perdeu o jogo de ida no Engenheiro Araripe 1 a 0. 
Festa Alvianil 
No Salvador Costa, o Vitória não deu chances ao Atlético Itapemirim. O Alvianil só precisava do empate para se classificar, mas derrotou o rival por 2 a 1. O meia Carlos Vitor foi o nome da partida ao marcar os dois gols que garantiram o triunfo. Thiago Bahia descontou para o Galo da Vila.

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