Rio Branco e Vitória se garantem nas semifinais; Desportiva dá adeus

O Rio Branco está nas semifinais do Capixabão. Na tarde deste sábado (30), o Capa-Preta empatou com o Serra em 1 a 1, no Kleber Andrade, e assegurou a vaga na próxima fase, já que venceu a partida de ida por 1 a 0 no Robertão. Rodrigo Lacraia abriu o placar para o Serra no primeiro tempo; e Wesley fez o gol de empate do Rio Branco.

o zagueiro Wesley marcou o gol que garantiu a classificação do Rio Branco Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco AC

Nas semifinais o Rio Branco vai enfrentar o Real Noroeste. Como o time de Águia Branca foi o primeiro colocado na primeira fase, tem o mando de campo no jogo da volta. Em caso de igualdade na soma dos resultados, a vaga para as finais será definida nas cobranças de pênaltis.

Na primeira etapa, o Serra encurralou o Rio Branco. O time Cobra-Coral acertou duas bolas na trave com o lateral Peu em cobranças de falta. A pressão deu resultado. O gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento da esquerda, Alex ajeitou de cabeça e Rodrigo Lacraia mandou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Rio Branco mostrou evolução e chegou ao empate aos 13 minutos. João Paulo cobrou falta pela direita e o zagueiro Wesley subiu mais alto para empatar de cabeça.

Desportiva Eliminada

A Desportiva não conseguiu administrar a vantagem e chegar às semifinais. No Rochão, a Locomotiva Grená perdeu para o Real Noroeste por 1 a 0 e deu adeus aó Capixabão.

Felipe Linhares marcou o gol do Real Noroeste, que garantiu a classificação graças a vantagem de jogar pela igualdade da soma dos resultados dos dois duelos; uma vez que perdeu o jogo de ida no Engenheiro Araripe 1 a 0.

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