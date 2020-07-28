Rio Branco-AC perde patrocínio após anunciar contratação de Bruno

Crédito: Goleiro Bruno teve rápidas passagens por time do futebol mineiro (Cristiane Mattos/AFP

O Rio Branco-AC perdeu o patrocínio da rede de supermercado Arasuper após ter anunciado a contratação do goleiro Bruno, ex-atleta do Flamengo. No entanto, o acordo não influencia a equipe profissional, pois a parceria ajudava apenas os 90 atletas da categoria de base do time.

Em nota publicada nas redes sociais, a rede Arasuper se manifestou após saber do acerto com o atleta condenado pela morte de Eliza Samúdio.

- A Rede Arasuper informa que está suspendendo - a partir desta data - o patrocínio com o Rio Branco Futebol Clube em virtude da contratação do goleiro Bruno, anunciada no último domingo.

A empresa também fez questão de ressaltar que não teve qualquer interferência na negociação.

- O apoio era de fundamental importância para o trabalho realizado pelo time junto aos jovens e crianças da categoria de base, que serão duramente penalizados. Cabe ressaltar que a empresa não tem qualquer interferência nas decisões tomadas pela diretoria do RBFC.

Em entrevista ao "Globoesporte.com", Adem Araújo, empresário da Rede Arasuper, não negou que a desconexão foi feita por motivos comerciais e deixou aberta a possibilidade da parceria ser retomada no futuro.