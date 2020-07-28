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Rio Branco-AC perde patrocínio após anunciar contratação de Bruno

Goleiro tenta voltar ao futebol após ser condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio. Clube acreano afirma que perda de patrocínio não influencia equipe profissional...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 13:09

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 13:09

Crédito: Goleiro Bruno teve rápidas passagens por time do futebol mineiro (Cristiane Mattos/AFP
O Rio Branco-AC perdeu o patrocínio da rede de supermercado Arasuper após ter anunciado a contratação do goleiro Bruno, ex-atleta do Flamengo. No entanto, o acordo não influencia a equipe profissional, pois a parceria ajudava apenas os 90 atletas da categoria de base do time.
Em nota publicada nas redes sociais, a rede Arasuper se manifestou após saber do acerto com o atleta condenado pela morte de Eliza Samúdio.
- A Rede Arasuper informa que está suspendendo - a partir desta data - o patrocínio com o Rio Branco Futebol Clube em virtude da contratação do goleiro Bruno, anunciada no último domingo.
A empresa também fez questão de ressaltar que não teve qualquer interferência na negociação.
- O apoio era de fundamental importância para o trabalho realizado pelo time junto aos jovens e crianças da categoria de base, que serão duramente penalizados. Cabe ressaltar que a empresa não tem qualquer interferência nas decisões tomadas pela diretoria do RBFC.
Em entrevista ao "Globoesporte.com", Adem Araújo, empresário da Rede Arasuper, não negou que a desconexão foi feita por motivos comerciais e deixou aberta a possibilidade da parceria ser retomada no futuro.
O goleiro Bruno Fernandes, campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, foi preso em 2010 e condenado em 2013 a 20 anos e nove meses de prisão por conta do homicídio triplamente qualificado de Eliza Samúdio, além de sequestro e cárcere do filho do casal.

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