Rigoni vibra com classificação do São Paulo: 'Para nós, é muito importante'

O São Paulo venceu o Racing-ARG por 3 a 1, na Argentina, com destaque para o atacante Rigoni. Estrando na Libertadores, o jogador marcou dois gols em Avellaneda, sendo crucial para a classificação às quartas de final da competição continental. Eleito o melhor em capo, Rigoni falou sobre a vitória depois do jogo e exaltou a preparação da equipe para o jogo importante.
- Para nós é muito importante a classificação, porque vínhamos trabalhando há muito tempo, mas os resultados não vinham. Tínhamos consciência do esforço que vínhamos fazendo. Mudamos um pouco a dinâmica, fizemos o que gostaríamos de fazer, o que sentíamos falta, e o resultado veio - afirmou Rigoni à Conmebol.
ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o Racing
O atacante também comentou sobre o fato de ter sido o carrasco do Racing nesta terça-feira. Rigoni defendeu o Independiente entre 2016 e 2017, principal rival dos argentinos. Ele minimizou essa questão.
- É diferente. Agora visto a camisa do São Paulo, não tinha nada contra o Racing. Partida que tínhamos que ganhar, como sempre. Contente pelo gol, nada mais - finalizou.