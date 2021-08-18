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Rigoni usa redes sociais para falar sobre eliminação do São Paulo: 'Seguiremos brigando'

Atacante do São Paulo afirmou sentir 'muita tristeza' com a eliminação, mas disse que o time seguirá de cabeça erguida para seus próximos objetivos na temporada...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 18:30
Crédito: Staff Images/Conmebol
Nesta quarta-feira (18), após a eliminação do São Paulo na Libertadores, na derrota por 3 a 0 contra o Palmeiras, o atacante Emiliano Rigoni usou suas redes sociais para se pronunciar. Segundo o jogador do Tricolor, nem o clube e nem a torcida mereciam a eliminação, que foi lamentada pelo argentino.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em um post em seu Instagram, Rigoni se mostrou triste com a derrota, mas afirmou que o time continuará brigando na temporada, focado em seus outros objetivos e campeonatos.
- Sinto muita tristeza por este momento. Nem a equipe, nem o clube e tampouco as pessoas que nos apoiam dia a dia mereciam isso. A derrota é parte de nossas vidas e tem que aceitá-la. Seguiremos brigando, com o coração, a convicção e a cabeça erguida pelos objetivos que temos em jogo - escreveu o atleta em sua postagem. Na derrota por 3 a 0 diante do Palmeiras, Rigoni foi um dos poucos jogadores do São Paulo que conseguiram criar jogadas de ataque. Já no segundo tempo, quando o placar ainda estava 1 a 0 para o alviverde, o argentino deixou Pablo na cara do gol, mas o atacante desperdiçou a oportunidade.
Eliminado da Libertadores, o São Paulo ainda tem pela frente dois outros campeonatos: o Brasileirão e a Copa do Brasil.No Campeonato Brasileiro, o time briga na parte de baixo da tabela, mas vive momento de recuperação, somando pontos importantes e se afastando do Z4.
Nesse ritmo, o Tricolor terá no próximo domingo (22) um duelo importante contra o Sport, um adversário direto na luta para se distanciar da zona de rebaixamento. A bola rola às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada.
Na Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta o Fortaleza, pelas quartas de final já na próxima quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de ida. A volta acontece no dia 15 de setembro, no Castelão, também às 21h30.

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