Rigoni treina e espera regularização para estrear no São Paulo

O São Paulo tem a expectativa da estreia do meia argentino Emiliano Rigoni, contratado na semana passada. O jogador de 28 anos estava no Elche, da Espanha e treina com os companheiros no CT da Barra Funda.

No entanto, o jogador ainda não saiu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e portanto, ainda não está apto para fazer seu primeiro jogo com a camisa do Tricolor Paulista. Neste domingo, logo depois do empate contra o Fluminense, o meia esteve novamente no CT.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Para mim é algo muito lindo ter a possibilidade de estar no São Paulo, um clube tão grande. Estou feliz, orgulhoso. Tenho conhecidos aqui dentro do clube, eles me ajudaram a tomar a decisão de vir. Estou muito contente e com muita vontade de começar - declarou o reforço ao site oficial do Tricolor. Rigoni será apresentado na tarde desta segunda-feira (31), às 13h45, como novo jogador do São Paulo, que se prepara para encarar o 4 de Julho-PI, às 21h30, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil.