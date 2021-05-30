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Rigoni treina e espera regularização para estrear no São Paulo

Meia argentino vem realizando trabalhos com elenco do Tricolor no CT da Barra Funda. Nome do jogador ainda não apareceu no BID da CBF...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 16:10

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 16:10

Crédito: Fellipe Lucena / São Paulo
O São Paulo tem a expectativa da estreia do meia argentino Emiliano Rigoni, contratado na semana passada. O jogador de 28 anos estava no Elche, da Espanha e treina com os companheiros no CT da Barra Funda.
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No entanto, o jogador ainda não saiu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e portanto, ainda não está apto para fazer seu primeiro jogo com a camisa do Tricolor Paulista. Neste domingo, logo depois do empate contra o Fluminense, o meia esteve novamente no CT.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Para mim é algo muito lindo ter a possibilidade de estar no São Paulo, um clube tão grande. Estou feliz, orgulhoso. Tenho conhecidos aqui dentro do clube, eles me ajudaram a tomar a decisão de vir. Estou muito contente e com muita vontade de começar - declarou o reforço ao site oficial do Tricolor. Rigoni será apresentado na tarde desta segunda-feira (31), às 13h45, como novo jogador do São Paulo, que se prepara para encarar o 4 de Julho-PI, às 21h30, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil.

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