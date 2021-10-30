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futebol

Rigoni treina e deve voltar ao time do São Paulo: veja provável escalação

Atacante argentino participou de toda a atividade com o elenco e deve ser a novidade do time de Rogério Ceni contra o Internacional, neste domingo, às 18h15, no Morumbi...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 13:40

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 13:40
Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Internacional, neste domingo (31), às 18h15, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. E com uma novidade importante: o atacante Rigoni trabalhou com bola ao lado dos companheiros e deve formar a dupla de ataque com Luciano. O argentino se recuperava de um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda e desfalcou o Tricolor nas últimas três partidas, contra Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. Será a primeira partida do argentino sob o comando de Rogério Ceni.
No entanto, nem tudo são boas notícias para o São Paulo: o volante Nestor e o atacante Calleri fizeram atividades com bola e trabalhos específicos para as lesões e devem ser desfalques da equipe. O primeiro teve uma entorse no tornozelo, enquanto o segundo se recupera de um edema na coxa.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Sendo assim, um provável time do São Paulo tem: Volpi; Orejuela, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Rigoni e Luciano.
Com 34 pontos no Brasileiro, o São Paulo está na 13ª colocação e quer se afastar da briga contra o rebaixamento e começar a pensar em um vaga para a próxima Libertadores.

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