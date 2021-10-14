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Rigoni tem pequeno estiramento na coxa e desfalca o São Paulo; Luan sai machucado do treino e será avaliado

Argentino não joga diante do Vozão nesta quinta-feira, no Morumbi. Já o volante se lesionou no treinamento da noite desta quarta-feira, mas ainda não sabe a gravidade...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 22:36

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 22:36

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá o desfalque do atacante Rigoni contra o Ceará, nesta quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi. Em exames realizados, foi detectado um um pequeno estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Ele sentiu a coxa ainda na primeira etapa contra o Cuiabá e saiu da partida. Vale lembrar que em julho, Rigoni sentiu um edema na coxa direita e foi desfalque da equipe por três partidas, diante de Bahia e Fortaleza, pelo Brasileiro, além do Racing na ida das oitavas de final da Libertadores.
Outro jogador que pode ser um desfalque no Tricolor é o volante Luan, que saiu machucado no primeiro treinamento de Rogério Ceni à frente do Tricolor após a demissão de Hernán Crespo. Ele sentiu dores na região adutor da coxa esquerda e será reavaliado. Sua presença é quase descartada contra o Vozão. Assim, o São Paulo tem incógnitas em sua escalação. A principal delas, assim como nas últimas rodadas, é na lateral direita. Recuperado, Orejuela está à disposição de Ceni e pode voltar a atuar, mas disputa posição com Igor Gomes.O colombiano foi motivo de polêmica na última semana após seu empresário criticar Crespo. Outro agente que fez o mesmo foi o de Benítez. O meia argentino também deve estrar na relação para a partida.

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