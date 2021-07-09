Rigoni tem edema na coxa direita e vira mais um desfalque do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Após sair de campo contra o Internacional na última quarta-feira (7) com dores na parte posterior da coxa direita, o meia-atacante Rigoni, do São Paulo teve diagnosticado um edema na coxa direita e desfalca o time contra o Bahia, mas vira dúvida para os jogos seguintes da equipe.

Ainda não há previsão de quanto tempo o jogador ficará de fora dos jogos da equipe, mas o volante Luan, que teve a mesma lesão, ficou quase um mês em tratamento para se recuperar.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O argentino vinha apresentando sinais de desgaste em algumas partidas recentes e chegou a começar o jogo contra o Corinthians no banco de reservar. Contra o Internacional, o jogador saiu ainda no intervalo, após dar sinais de dor na coxa direita.

Após a partida, Rigoni disse que não era nada demais e que foi substituído para não agravar o problema. Entretanto, o jogador ficou de fora do treino da última quinta-feira (8), passando por exames, e, nesta sexta-feira (9), já iniciou os tratamentos para se recuperar da lesão.

Assim, o jogador fica de fora do jogo contra o Bahia, neste sábado (10), às 19h, no Morumbi. Rigoni já deveria ser poupado desta partida, focando nas oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, da Argentina. Agora, o jogador é dúvida e pode perder a partida do torneio continental também.

Rigoni é o principal jogador do São Paulo no Brasileirão, participando de cinco dos sete gols do time no campeonato. Sem o atleta, o sistema ofensivo do time é prejudicado.Com jogadores poupados e desfalques, o São Paulo entra em campo neste sábado (10), às 19h, no Morumbi, para enfrentar o Bahia, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.