Rigoni sente a coxa na primeira etapa e vira preocupação no São Paulo

O São Paulo pode ter mais um problema no departamento médico com um jogador importante para a equipe. Rigoni sentiu a coxa esquerda ainda na primeira etapa contra o Cuiabá e precisou ser substituído por Marquinhos. A expectativa é que o argentino seja reavaliado na reapresentação do time, nesta semana. Vale lembrar que em julho, Rigoni sentiu um edema na coxa direita e foi desfalque da equipe por três partidas, diante de Bahia e Fortaleza, pelo Brasileiro, além do Racing na ida das oitavas de final da Libertadores.