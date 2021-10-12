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futebol

Rigoni sente a coxa na primeira etapa e vira preocupação no São Paulo

Argentino sentiu lesão aos 40 minutos do primeiro tempo e abatido, precisou ser substituído por Marquinhos. Atacante deve ser reavaliado na reapresentação...

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 21:05

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 21:05
Crédito: Reprodução/SporTV
O São Paulo pode ter mais um problema no departamento médico com um jogador importante para a equipe. Rigoni sentiu a coxa esquerda ainda na primeira etapa contra o Cuiabá e precisou ser substituído por Marquinhos. A expectativa é que o argentino seja reavaliado na reapresentação do time, nesta semana. Vale lembrar que em julho, Rigoni sentiu um edema na coxa direita e foi desfalque da equipe por três partidas, diante de Bahia e Fortaleza, pelo Brasileiro, além do Racing na ida das oitavas de final da Libertadores.
Caso Rigoni não jogue, Crespo deve substitui-lo por Marquinhos, opção imediata na posição do argentino. William, Igor Vinicius e Galeano são os outros jogadores no departamento médico do São Paulo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O Tricolor volta a campo já na quinta-feira (14), diante do Ceará, às 19h, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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