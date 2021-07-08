Rigoni não participa de treino do São Paulo, faz exames, e vira dúvida para a partida contra Bahia

O jogador do São Paulo, Rigoni, que vem acumulando atuações de destaque pela equipe, deixou o campo lesionado na partida contra o Internacional, na última quarta-feira (7). O argentino não treinou com o restante do elenco nesta quinta-feira (8), passou por exames, e é dúvida para o jogo contra o Bahia.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Contra o Internacional, o meia-atacante deixou o jogo no intervalo, após levar a mão à sua perna durante o primeiro tempo. Ao final do jogo, o argentino falou sobre sua lesão, afirmando que não é nada grave e que ele foi substituído para não transformar um desconforto em algo mais sério.
Entretanto, nesta quinta-feira, o jogador ficou de fora dos treinamentos com o restante do elenco, e passou por exames para diagnosticar sua contusão. Os resultados ainda não foram divulgados oficialmente pelo Tricolor, deixando impossível afirmar se o jogador entrará em campo contra o Bahia.
Rigoni já vem deixando os jogos do São Paulo com alguns indícios de desgaste. O jogador argentino saiu de campo aparentando estar bastante cansado na partida diante do Cuiabá e, inclusive, começou o clássico contra o Corinthians no banco, para ter descanso e ser poupado.
Entretanto, é possível que, mesmo que seja uma lesão leve e o atleta tenha condições para enfrentar o time baiano, ele seja poupado, visando evitar desgaste físico e já pensando nas oitavas da Libertadores, contra o Racing, da Argentina, na próxima terça-feira (13).Assim, ainda com dúvidas e com a possibilidade de alguns jogadores sendo poupados, o São Paulo entra em campo no próximo sábado (10), às 19h, no Morumbi, para enfrentar o Bahia, pela 11ª rodada do Brasileirão. O time chega mais aliviado, após vencer sua primeira partida na competição e sair da zona de rebaixamento.