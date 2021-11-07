Rigoni leva o terceiro amarelo e desfalca o São Paulo contra o Fortaleza; Arboleda também é baixa

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo perdeu uma grande oportunidade de se aproximar do G8 do Brasileirão-2021 ao ser derrotado por 1 a 0 para o Bahia. Agora, para tentar se recuperar rapidamente do baque, vai até o Ceará para pegar o Fortaleza, mas terá dois desfalques importantes: Rigoni, suspenso pelo terceiro amarelo, e Arboleda, convocado para representar o Equador nas Eliminatórias.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Neste domingo, na Fonte Nova, o argentino teve algumas oportunidades, mas não foi tão bem quanto costuma. Tentando correr para buscar uma reação do time, ele acabou levando amarelo em uma dividida no meio-campo. Poucos minutos antes, em lance parecido, ele já havia se livrado de uma punição.

Como estava pendurado, o amarelo diante do Bahia acabou tendo efeito de suspensão e Rogério Ceni sabe que não poderá contar com Rigoni para essa partida complicada diante do Fortaleza, um dos melhores times do campeonato, que jogará em casa, no Castelão, em busca de voltar a vencer.Mas a dor de cabeça de Ceni poderia ser pior, já que a lista de pendurados era grande e os desfalques poderiam ser em maior número. Arboleda, Welington, Luciano, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor estavam com dois amarelos e não foram advertidos, garantido suas presenças contra os cearenses, com exceção do zagueiro equatoriano, que estará com sua seleção nas Eliminatórias.

Sem Rigoni, o técnico tricolor deve repor essas ausências com Calleri ao lado de Luciano no ataque. Já na defesa, a incógnita é maior, uma vez que há a opção de manter os três zagueiros, colocando Bruno Alves, ou mudando os esquema para ter apenas dois na zaga e transformar os alas em laterais mais recuados.