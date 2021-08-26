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futebol

Rigoni lamenta empate do São Paulo: 'Faltou um pouco de concentração'

Atacante, que marcou os dois gols do Tricolor na partida, analisou empate sofrido nos acréscimos da segunda etapa, após abrir dois tentos de vantagem no placar...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 23:46

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 23:46
Crédito: Paulo Pinto/Saopaulofc.net
O tom foi de lamentação no São Paulo após o empate por 2 a 2, contra o Fortaleza, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor abriu dois gols de vantagem, mas viu o Leão empatar no final da partida e deixar o confronto em aberto. O argentino Rigoni, autor dos gols do São Paulo, lamentou o empate e analisou os problemas da equipe no final do jogo. Para ele, faltou concentração aos comandados de Hernán Crespo.
- Faltou um pouco de concentração, de agressividade, jogar até o final com a mesma intensidade. São erros que vamos ter que melhorar, trabalhar para não cometer outra vez - disse o jogador, em entrevista à 'TV Globo'.
CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILO camisa 77 também analisou a partida de volta, que, com o empate, fica em aberto. O jogo será na segunda semana de setembro, em Fortaleza.
- A verdade é que tínhamos a partida resolvida num momento e não soubemos controlar de uma forma inteligente. Terminamos empatando uma partida que nos daria tranquilidade, mas bem, agora é seguir, corrigir os erros e jogar a volta com mais inteligência - finalizou.

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