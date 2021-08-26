Rigoni lamenta empate do São Paulo: 'Faltou um pouco de concentração'

Crédito: Paulo Pinto/Saopaulofc.net

O tom foi de lamentação no São Paulo após o empate por 2 a 2, contra o Fortaleza, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor abriu dois gols de vantagem, mas viu o Leão empatar no final da partida e deixar o confronto em aberto. O argentino Rigoni, autor dos gols do São Paulo, lamentou o empate e analisou os problemas da equipe no final do jogo. Para ele, faltou concentração aos comandados de Hernán Crespo.

- Faltou um pouco de concentração, de agressividade, jogar até o final com a mesma intensidade. São erros que vamos ter que melhorar, trabalhar para não cometer outra vez - disse o jogador, em entrevista à 'TV Globo'.

CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILO camisa 77 também analisou a partida de volta, que, com o empate, fica em aberto. O jogo será na segunda semana de setembro, em Fortaleza.