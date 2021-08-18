Rigoni lamenta chances perdidas pelo São Paulo em eliminação na Liberta: 'Assumimos os erros'

Crédito: Staff Images/Conmebol

O São Paulo decepcionou seu torcedor na noite desta terça-feira, em derrota por 3 a 0, para o Palmeiras, no Allianz Parque, que causou a eliminação do time nas quartas de final da Copa Libertadores. Além do resultado e da queda para um rival, o desempenho foi muito ruim, com muitos erros. No entanto, os jogadores também se mostraram bastante tristes na saída de campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São Paulo

Em entrevista para a Conmebol TV, Rigoni foi um desses que lamentou demais a desclassificação e parecia bem abalado ao falar do resultado da partida. Mesmo assim, não fugiu da responsabilidade e assumiu os erros da equipe, especialmente aqueles que poderiam ter resultado em gols importantes.

- Cometemos erros, e eles converteram. Tínhamos que aproveitar as chances claras que tivemos. Tínhamos que jogar mais agressivos, deixamos espaços no ataque, não defendemos bem... Assumimos os erros. Estamos muito tristes, era o objetivo passar de fase - declarou o atacante.