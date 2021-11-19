Rigoni iguala maior sequência de jogos sem marcar no São Paulo

Apesar da boa vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque, um jogador ainda vive um momento abaixo das expectativas: Emiliano Rigoni. Principal jogador da equipe em diversos momentos na temporada, o argentino não marca há seis partidas, Sendo assim, o camisa 77 igualou o seu maior período sem marcar no Tricolor, que foi entre os dias 13 e 30 de junho, quando ficou seis jogos sem tentos anotados. No entanto, nesse período ele deu três assistências, contribuindo para o sistema ofensivo da equipe.
O seu último tento foi no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, no dia três de outubro. Ceni chegou e Rigoni foi desfalque contra Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino, por lesão. Ele voltou contra o Internacional e jogou diante de Bahia, Flamengo e Palmeiras, totalizando quatro jogos com Rogério Ceni, sem gols nem assistências.
No Choque-Rei, ele até teve uma boa chance ao finalinar de fora da área, mas a bola passou perto da trave de Weverton. Rigoni saiu aos 32 do segundo tempo para a entrada de Eder.
Pedido de Crespo, Rigoni atuou em 33 jogos, com 11 gols marcados. Ele é o vice-artilheiro da equipe, atrás somente de Pablo, que marcou 13.
OS JOGOS DE RIGONI SEM MARCAR GOLS São Paulo 1 x 1 SantosCuiabá 0 x 0 SantosSão Paulo 1 x 0 Internacional Bahia 1 x 0 São PauloSão Paulo 0 x 4 FlamengoPalmeiras 0 x 2 São Paulo